السلطان قابوس "في حال مستقر" (رسمي)

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مسقط (أ ف ب)

نقل الإعلام العماني عن ديوان البلاط السلطاني الثلاثاء قوله إن "حال السلطان قابوس مستقر" منذ ملازمته المستشفى مؤخرا.

ويحكم قابوس (79 عاما) سلطنة عمان منذ 1970 وهو غير متزوج ولا ابناء واشقاء له. وهو يتلقى العلاج من سرطان في القولون بحسب دبلوماسيين.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية الرسمية نقلا عن بيان صادر عن ديوان البلاط أن "حال السلطان مستقر ويتابع برنامج العلاج المقرر" دون كشف طبيعة المرض أو العلاج.

وتكثفت الشائعات حول وضعه الصحي في الأسابيع الأخيرة منذ عودته من بلجيكا حيث خضع لفحوصات طبية.

وكانت زياراته المتكررة لألمانيا بدافع العلاج أثارت القلق حول خلافته واستقرار البلاد التي تلعب بانتظام دور الوسيط للحفاء الغربيين خصوصا في العلاقات مع إيران.

وبموجب الدستور على السلطان أن يكتب رسالة يعين فيها خلفا له ويكشف مضمونها في حال لم تتفق الأسرة على اسم خلال مهلة ثلاثة أيام بعد وفاته.

© 2019 AFP