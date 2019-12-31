العراق: محتجون يهاجمون البوابة الرئيسية للسفارة الأمريكية في بغداد

1 أكتوبر/تشرين الأول - اندلاع احتجاجات حاشدة ودموية أدت إلى استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي في 30 نوفمبر/تشرين الثاني.

أثارت الضربات الجوية الأمريكية التي استهدفت كتائب حزب الله الموالي لإيران في سوريا والعراق ليل الأحد موجة غضب عارمة. وصباح الثلاثاء هاجم محتجون عراقيون البوابة الرئيسية للسفارة الأمريكية في بغداد، وأحرقوا أعلاما وحطموا كاميرات مراقبة وهم يهتفون "الموت لأمريكا". وأطلقت قوات أمريكية قنابل الغاز المسيل للدموع وأخرى دخانية لتفريق آلاف المحتجين الذين اقتحم بعضهم حرم السفارة.

إعلان اقرأ المزيد

أفاد مراسل وكالة الأنباء الفرنسية أن محتجين عراقيين هاجموا الثلاثاء البوابة الرئيسية للسفارة الأمريكية في بغداد منددين بالضربات الجوية التي شنتها الولايات المتحدة الأحد على قواعد لفصيل عراقي موال لإيران، وأحرقوا أعلاما وحطموا كاميرات مراقبة وهم يهتفون "الموت لأمريكا".



وتمكن المحتجون المشاركون في موكب تشييع مقاتلي كتائب حزب الله الـ25 الذين قضوا في الغارات الأمريكية، من عبور جميع حواجز التفتيش دون صعوبة في المنطقة الخضراء الشديدة التحصين وتدخل عناصر الأمن العراقيون عند بوابة السفارة فيما لجأ المتظاهرون إلى العنف. وقامت القوات الأمريكية المسؤولة عن حراسة السفارة بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الدخانية لتفريقهم، وفقا للمراسل.



وأثارت الضربات الجوية الأمريكية التي استهدفت ليل الأحد قواعد لكتائب حزب الله الموالي لإيران في سوريا والعراق موجة من ردود الفعل المحلية والدولية المنددة بهذه الهجمات. في حين وصف البنتاغون الهجمات بأنها "ناجحة".

فرانس24/ أ ف ب