القاهرة: اجتماع طارئ للجامعة العربية حول ليبيا بناء على طلب مصر

تعقد جامعة الدول العربية الثلاثاء اجتماعا طارئا على مستوى المندوبين حول تطورات الأوضاع في ليبيا، في مقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة. ويأتي هذا الاجتماع بناء على طلب مصر وذلك "لبحث التطورات في ليبيا واحتمالات التصعيد هناك بما ينذر بتهديد استقرار ليبيا والمنطقة". ويتزامن الاجتماع مع اتفاق التعاون العسكري بين تركيا وحكومة الوفاق الذي يفسح المجال لأنقرة بتدخل عسكري في ليبيا.

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أعلنت جامعة الدول العربية في بيان الإثنين أنها ستعقد اجتماعا طارئا الثلاثاء على مستوى المندوبين حول تطورات الأوضاع في ليبيا.



وأوضح البيان أن الاجتماع والذي سيعقد في مقر الأمانة العامة للجامعة في القاهرة، يأتي بناء على طلب مصر وذلك "لبحث التطورات في ليبيا واحتمالات التصعيد هناك بما ينذر بتهديد استقرار ليبيا والمنطقة".



وتشهد ليبيا صراعا وفوضى منذ سقوط الزعيم السابق معمر القذافي في عام 2011.



ويتزامن الاجتماع مع توقيع حكومة الوفاق الليبية ومقرها طرابلس والتي تعترف بها الأمم المتحدة اتفاقين مع أنقرة، الأول يتناول التعاون العسكري والثاني محوره الترسيم البحري بين تركيا وليبيا.



واتفاق التعاون العسكري بين تركيا وحكومة الوفاق يفسح المجال لأنقرة أن تزيد من تدخلها العسكري في ليبيا.



وتتهم القوات الموالية لحفتر تركيا بمد حكومة الوفاق بأسلحة ومستشارين عسكريين. وفي حزيران/يونيو، هددت هذه القوات باستهداف مصالح تركيا في ليبيا.



وترفض مصر باستمرار أي تدخل أجنبي في الشؤون الليبية وتحذر من عواقبه.



وجاء في تصريحات السيسي للصحف المصرية الحكومية والخاصة نشرت الأسبوع الماضي "لن نسمح لأحد أن يعتقد أنه يستطيع السيطرة علي ليبيا والسودان ولن نسمح لأحد بالسيطرة عليهما" و"لن نتخلى عن الجيش الوطني الليبي" الذي يقوده حفتر.



وتابع السيسي أنه "أمر في صميم الأمن القومي المصري"، مشيرا إلى أن السودان وليبيا "دول جوار" مباشر لمصر.



وتشهد العلاقات بين تركيا ومصر توترا منذ أن أعلن أردوغان رفضه الإطاحة بالرئيس الإسلامي الراحل محمد مرسي من قبل الجيش الذي كان يقوده السيسي آنذاك، في العام 2013.





فرانس24/ أ ف ب