ترامب يشيد بـ"تنسيق ممتاز" مع موسكو أتاح إحباط اعتداء في سان بطرسبورغ

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واشنطن (أ ف ب)

أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء بـ"تنسيق ممتاز وهام" بين الولايات المتحدة وروسيا أتاح إحباط اعتداء في سان بطرسبورغ.

وجاء في تغريدة أطلقها ترامب أن "الرئيس الروسي (فلاديمير) بوتين أجرى اتصالا لكي يشكرني ويشكر الولايات المتحدة لإبلاغهم (الروس) بمخطط لاعتداء إرهابي في مدينة سان بطرسبورغ الجميلة جدا". وتابع ترامب "لقد تمكّنوا سريعا من اعتقال المشتبه بهم وحماية أرواح كثيرة"، مضيفا "تنسيق ممتاز وهام".

ووضعت روسيا الإثنين قيد التوقيف الاحتياطي شخصين يشتبه في أنهما خططا لاعتداء ليلة رأس السنة. ووفق جهاز الأمن الروسي فإن الرجلين كانا قد بايعا تنظيم الدولة الإسلامية.

وأعلن جهاز الأمن الروسي أنه اعتقل الجمعة الرجلين بناء على معلومات قدّمها "شركاء أميركيون"، وأن المشتبه بهما أقرا بالتخطيط لاعتداءات.

وكشف الأمن الروسي أن الرجلين هما نيكيتا سيميونوف (22 عاما) وجورجي تشيرنيشوف (23 عاما).

وأفاد موقع "فونتاناكا" الإخباري المحلي بأن المشتبه بهما خططا لاعتداءات في مركز تسوّق وكاتدرائية وكانوا قد توصلوا مع أشخاص من تنظيم الدولة الإسلامية وأرسلوا إليهم صورا لتأكيد الأهداف.

وعلى الرغم من خلافات كثيرة قائمة بين روسيا والولايات المتحدة، إلا أن البلدين يؤكدان دوما تصميمها على مكافحة الإرهاب.

© 2019 AFP