سوق الانتقالات الشتوية: زلاتان وهالاند اول الغيث، ماذا بعد؟

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باريس (أ ف ب)

افتتحت صفقتا انتقال المهاجم السويدي المخضرم زلاتان ابراهيموفيتش الى ميلان الايطالي، والموهبة الصاعدة النروجي ارلينغ براوت هالاند الى بوروسيا دورتموند الالماني، سوق الانتقالات الشتوية التي تنطلق فعليا الخميس وتستمر حتى نهاية كانون الثاني/يناير 2020.

بيد ان المؤشرات لا تدل على ان كبار الاندية القارية ستلجأ الى صفقات كبيرة بل سيتعلق الامر بسد بعض الثغرات حتى نهاية الموسم ليس الا.

اسبانيا: هدوء على جبهتي ريال وبرشلونة

لن يقوم الغريمان التقليديان على زعامة الكرة الاسبانية ريال مدريد وبرشلونة بتعاقدات لافتة بحسب ما أعلن مدربا الفريقين الفرنسي زين الدين زيدان وارنستو فالفيردي.

في المقابل، يسعى نادي العاصمة لتعزيز صفوفه الموسم المقبل وعلى رأس أولوياته المهاجم الفرنسي كيليان مبابي من باريس سان جرمان ومواطنه لاعب الوسط بول بوغبا من مانشستر يونايتد الانكليزي.

في المعسكر الكاتالوني، تطرح الاصابات المتكررة لمهاجمه الفرنسي عثمان ديمبيلي أسئلة حول ما اذا كان الفريق يريد تعزيز جبهته الهجومية. وبحسب الصحف المحلية، فإن برشلونة مستعد لدفع مبلغ 75 مليون يورو للحصول على خدمات مهاجم انترميلان الارجنتيني لاوتارو مارتينيز للحلول بدلا من الاوروغوياني لويس سواريز. وذكرت تقارير صحافية بأن بطل اسبانيا سيتخلى عن مدافعه الفرنسي الشاب جان كلير توديبو (19 عاما) لصالح ميلان الايطالي.

وقد يضطر اتلتيكو مدريد الى إبرام صفقة سريعة لتعزيز الجبهة الهجومية، وتحديدا عبر التعاقد مع الاوروغوياني ادينسون كافاني من سان جرمان او الايطالي اندريا بيلوتي من تورينو.

انكلترا: تشلسي ويونايتد وسيتي تترقب

لم ينتظر ليفربول المتصدر والمرشح لاحراز اول لقب في الدوري المحلي منذ عام 1990 فتح باب الانتقالات للتعاقد مع المهاجم الياباني الواعد تاكومي مينامينو من سالزبورغ النمسوي مقابل 8,5 ملايين يورو.

وتتركز الانظار على تشلسي الذي لم يتمكن من التعاقد مع اي لاعب في سوق الانتقالات الصيفية بسبب الحظر المفروض عليه من قبل الاتحاد الدولي للعبة قبل أن يرفع خلال الشهر الحالي.

ومن المرجح ان يغادر المهاجم الفرنسي اولفييه جيرو النادي اللندني لعدم حصوله على فرصة اللعب في الاونة الاخيرة لا سيما وأنه يرغب في التواجد مع منتخب بلاده المشارك في كأس اوروبا الصيف المقبل. وقد يلجأ البلوز الى التعاقد مع مهاجم بديل وربما قلب دفاع.

وبعد ان فشل في ضم النروجي هالاند الى صفوفه، يبحث مانشستر يونايتد الى مهاجم جديد علما أن لاعب وسطه الفرنسي بول بوغبا حسم أمره بالبقاء في صفوف النادي أقله حتى نهاية الموسم الحالي.

أما مانشستر سيتي حامل اللقب المحلي في الموسمين الماضيين، فهو في حاجة الى قلب دفاع ليسد الثغرة التي تركها غياب قطب الدفاع الفرنسي ايمريك لابورت.

ايطاليا: ميلان وجاره انترميلان ابرز الناشطين؟

بعد تعاقده مع ابراهيموفيتش، يأمل ميلان الذي يحتل المركز الحادي عشر في انجاز صفقة المدافع الفرنسي توديبو من برشلونة في الايام المقبلة.

ويبدو ان انترميلان سينشط في سوق الانتقالات وابرز الاسماء المرشحة للانضمام اليه لاعب الوسط التشيلي المخضرم ارتورو فيدال من برشلونة وربما احد الظهيرين الاسباني ماركوس الونسو من تشلسي او ماتيو دارميان من بارما. ويبرز ايضا اسم جيرو في الانتقال الى صفوف النيراتزوري.

اما يوفنتوس فيحكى عن امكانية انضمام لاعب الوسط الارجنتيني لياندرو باريديس من سان جرمان ليحل على الارجح بدلا من التركي ايمري جان. وذكرت تقارير في الصحف المحلية أن فريق السيدة العجوز يرغب في الحصول على خدمات ظهير ايسر تشلسي ايمرسون.

المانيا: هالاند في دورتموند

نجح بوروسيا دورتموند في انتزاع صفقة لافتة بتعاقده مع المهاجم النروجي الشاب ارلينغ براوت هالاند (19 عاما) الذي سعى اكثر من ناد اوروبي عريق للحصول على خدماته. وكشفت صحيفة "بيلد" الواسعة الانتشار أن الصفقة كلفت دورتموند 20 مليون يورو وهي قيمة البند الجزائي في عقده. وقد يفتح قدومه الى النادي "الاسود والاصفر" في انتقال باكو الكاسر الى اتلتيكو مدريد، وربما ماريو غوتسه الى وجهة جديدة في نهاية الموسم لا سيما أن هرتا برلين يرغب في التعاقد معه.

وقد ينشط هرتا برلين الذي استلم تدريبه نجم ومدرب منتخب المانيا السابق يورغن كلينسمان في سوق الانتقالات من خلال التعاقد مع لاعب وسط ارسنال السويدي الدولي غرانيت شاكا غير المرغوب به في صفوف المدفعجية، وربما لاعب الوسط الالماني يوليان دراكسلر من سان جرمان.

© 2019 AFP