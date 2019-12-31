صور: دبي، موسكو، هونغ كونغ ولندن .. سماء مدن العالم تضيء بالألعاب النارية احتفالا بالعام الجديد

استقبلت عواصم العالم المختلفة العام الجديد 2020 بالاحتفالات والألعاب النارية المبهرة بحضور مئات آلاف الأشخاص. من موسكو إلى دبي وهونغ كونغ ولندن، امتلأت الساحات العامة لمشاهدة العروض المختلفة.

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بدأت مختلف دول العالم استقبال العام الجديد، حيث تم إطلاق الألعاب النارية في العديد من العواصم بدءا من سيدني الأسترالية التي أعطت إشارة البدء بعرض هائل للألعاب النارية.

ففي موسكو، تجمع سكان العاصمة أمام مقر البرلمان الكرملين لمشاهدة عرض الألعاب النارية.

موسكو تحتفل بالعام الجديد 2020 رويترز

أما في دبي، فتجمع آلاف الأشخاص في محيط برج خليفة، أطول مبنى في العالم. لحضور عرض ساحر شمل رسوما ضوئية على واجهة البرج مصحوبة بتأثيرات صوتية، بينما عملت نافورة دبي في أسفل البرج، على تقديم "أطول عرض مائي راقص".

دبي تحتفل بالعام 2020 عند برج خليفة رويترز

وفي هونغ كونغ، قرر المتظاهرون دمج مطالبهم باحتفالات العام الجديد عند الواجهة البحرية هاتفين "عشرة! تسعة! حرروا هونغ كونغ، ثورة الآن".

هونغ كونغ: احتفالات العام الجديد 2020 امتزجت بمطالب المحتجين رويترز

وفي العاصمة البريطانية لندن، دقت ساعة بيغ بن عند منتصف الليل بعد أن كانت صامتة لمدة طويلة بسبب أعمال الصيانة. وسيتم إطلاق ألعاب نارية على ضفتي نهر التايمز.

لندن وأضواء الاحتفالات بالعام 2020 رويترز



شيماء عزت