قتلى وجرحى إثر انفجار بمصنع كيماويات شرق العاصمة المصرية القاهرة

أ ف ب (أرشيف)

أعلنت مصادر طبية وأمنية مصرية عن مقتل وإصابة عدد من العمال في انفجار وقع الخميس بمصنع للكيماويات في مدينة عين السخنة المطلة على البحر الأحمر شرقي القاهرة.

إعلان اقرأ المزيد

قُتل وأصيب عدد من العمال في انفجار وقع صباح الخميس بمصنع كيماويات بمدينة العين السخنة المطلة على البحر الأحمر شرق العاصمة المصرية، حسب ما أكدت مصادر طبية وأمنية.

وصرح مسؤول طبي أن "مشرحة (محافظة) السويس استقبلت عشرة جثامين".

لكن لم تصدر حتى الساعة أية إفادات رسمية بحصيلة القتلى والمصابين أو معلومات عن المصنع الذي شهد الانفجار.

ونقلت مواقع الصحف المحلية ووكالة الأنباء الرسمية للدولة خبرا بعنوان "مصرع وإصابة 15 عاملا بمنطقة العين السخنة". مشيرة إلى أن الحادث وقع نتيجة انفجار أحد خزانات مصنع أسمدة فوسفاتية دون تفاصيل عن الضحايا أو المصنع.

وشوهدت أسر القتلى تقف خارج المشرحة، حسب مراسل لوكالة الأنباء الفرنسية في السويس.

ويتركز العديد من المصانع الثقيلة مثل الحديد والصلب والسيراميك والبتروكيماويات في المناطق الصحراوية لمدينة العين السخنة إلى جانب المنتجعات السياحية المطلة على البحر الأحمر.

فرانس24/ أ ف ب