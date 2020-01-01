العراق: انسحاب أنصار الحشد الشعبي من أمام السفارة الأمريكية في بغداد

على إثر قرار من قيادة الحشد الشعبي، انسحب الأربعاء جميع المتظاهرين من محيط السفارة الأمريكية في بغداد، بعد مرور يوم على اعتصامهم أمامها، وذلك تنديدا بالغارات الجوية التي استهدفت كتائب حزب الله، الفصيل الموالي لإيران والمنضوي ضمن الحشد الشعبي، وأسفرت عن سقوط 25 قتيلا.

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انسحب الأربعاء المتظاهرون أنصار الحشد الشعبي من محيط السفارة الأمريكية في بغداد بموجب قرار من قيادته غداة اقتحامها من قبل محتجين غاضبين، حسبما نقل مصور لوكالة الأنباء الفرنسية.



وتوجه المتظاهرون إلى مخارج المنطقة الخضراء المحصنة حيث مقر السفارة وساروا وهم يهتفون "حرقناهم"، فيما قامت شاحنات بنقل هياكل حديدية وخيم استخدمها هؤلاء المتظاهرون للاعتصام المفتوح الذي كانوا أعلنوه الثلاثاء عند محيط السفارة.



ويأتي ذلك بعد مرور يوم من الاعتصام أمام السفارة الأمريكية ونصب الخيم، إثر هجوم نفذه محتجون غاضبون تنديدا بالغارات الجوية التي استهدفت كتائب حزب الله، الفصيل الموالي لإيران والمنضوي ضمن الحشد الشعبي، وأسفرت عن سقوط 25 قتيلا.



وللتذكير، أثار ذلك تصعيدا بين طهران وواشنطن ومخاوف لدى الولايات المتحدة من تكرار أحداث سفارتيها في طهران عام 1979 وفي مدينة بنغازي الليبية عام 2012. واستدعت طهران الأربعاء القائم بالأعمال السويسري للاحتجاج على المواقف الأمريكية.



وفي بيان، دعا الحشد الشعبي أنصاره إلى "الانسحاب احتراما لقرار الحكومة العراقية التي أمرت بذلك وحفاظا على هيبة الدولة" مضيفا أنه "يقول للجماهير المتواجدين هناك إن رسالتكم وصلت".



وبعيد ذلك أفاد مصور وكالة الأنباء الفرنسية أن محتجين بدأوا بتفكيك الخيم التي نصبوها أمام السفارة.



من جهته، أكد مسؤول رفيع في كتائب حزب الله الفصيل الموالي لإيران الذي استهدف بالغارات الأمريكية الأحد في غرب العراق التي أوقعت 25 قتيلا، لوكالة الأنباء الفرنسية رفضه الانسحاب والاستمرار في الاعتصام أمام السفارة.



وجرى إغلاق المنطقة الخضراء الأربعاء عشية اقتحامها من قبل المتظاهرين من دون تسجيل صدامات. وبدا أن قرار الإغلاق اتخذ منعا لالتحاق متظاهرين آخرين بمئات العراقيين الذين قرروا الثلاثاء البقاء قبالة السفارة احتجاجا على مقتل 25 مقاتلا من كتائب حزب الله، الفصيل الموالي لإيران، الأحد في غارات أمريكية.



ورشق المئات السفارة بالحجارة الأربعاء، هاتفين "الموت لأمريكا".



وكان البعض يُنزلون الفراش والأغطية ومؤن من الحافلات، للاستمرار في اعتصامهم عند أبواب السفارة، والمفتوح زمنيا وفقا لهم، قبل أن يصدر أمر الحشد الشعبي.



أما في طهران، فقد تم استدعاء القائم بأعمال السفارة السويسرية التي تمثل المصالح الأمريكية في إيران، للاحتجاج على تصريحات المسؤولين الأمريكيين "المثيرة للحروب" في العراق المجاور.



ومن جهتها، قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن "القائم بالأعمال السويسري استدعي إلى وزارة الخارجية ... على خلفية مواقف لمسؤولين أمريكيين فيما يتعلق بالتطورات في العراق". وأضافت أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية أبلغت احتجاج إيران الشديد على تصريحات المسؤولين الأمريكيين المنتهكة لميثاق الامم المتحدة والمثيرة للحروب" وفق وكالة تسنيم للأنباء.

خيم وطعام



غير بعيد عن مكان الاحتجاجات، كان طباخون يحضرون قرب الخيم التي نام فيها المتظاهرون، وجبات الطعام اليومية الثلاث.



وإزاء هذا المشهد، كان عناصر من وحدات النخبة العراقية يشكلون حاجزا يحيط بالسفارة لكنهم باتوا عاجزين بشكل تام عن المواجهة.



وذكر أحد أفراد القوات الخاصة لحماية المنطقة الخضراء وتلوح على وجهه ملامح الإحباط لوكالة الأنباء الفرنسية "فقدنا هيبتنا"، مضيفا "نحن مكتوفي الأيدي، لا نستطيع منع تدهور الأوضاع، ليس لدينا أوامر حتى نتصرف".



ويثير الاعتداء على السفارة والغارات الأمريكية التي سبقتها واستهداف مقرات تضم أمريكيين بقذائف، الخشية من تحول العداوة الأمريكية-الإيرانية إلى نزاع مفتوح في العراق، البلد الذي يتخذ في الوقت نفسه من الولايات المتحدة وإيران حليفين له.

ترامب يتهم وطهران تندد



واتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بالوقوف خلف الاعتداء على سفارة بلاده في بغداد، وهددها بأنها ستدفع "الثمن غاليا".



ورفضت طهران اتهامهما، فيما ندد المرشد الإيراني علي خامنئي الأربعاء بالغارات الأمريكية التي وصفها بـ"التصرف الخبيث".



وبرغم أن ترامب أكد أنه لا يريد حربا مع عدوه اللدود، فإن واشنطن قررت برغم ذلك نشر 750 جندي إضافي في الشرق الأوسط، و"من المحتمل جدا" إرسالهم إلى العراق وفق ما قال مسؤول أمريكي الثلاثاء.



من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن الاعتداء نفذه "إرهابيون"، في إشارة إلى قياديين في الحشد الشعبي الذي لعب دورا في الحرب على الجهاديين إلى جانب التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة والسلطات العراقية.



وكان قادة في الحشد متواجدين في الموكب الذي كان متجها نحو السفارة الأمريكية الثلاثاء، فيما كان بعض من قادته العسكريين يلتقطون صورا وسط الدخان والزجاج المحطم لبعض معدات السفارة.

"لا يجب أن يكون ساحة"



منذ انسحابها من العراق في 2011 عقب ثمانية أعوام من الاحتلال، خسرت الولايات المتحدة من نفوذها في هذا البلد.



وتؤكد الشعارات المكتوبة على أسوار السفارة ذلك، إذ كان من بينها "لا لأمريكا" و"سليماني قائدي"، في إشارة إلى الجنرال الإيراني النافذ قاسم سليماني الذي كان بدأ المفاوضات لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة.



وتأتي هذه التطورات في وقت تهز العراق منذ الأول من تشرين الأول/أكتوبر انتفاضة شعبية ضد السلطة المتهمة بالفساد وانعدام الكفاءة، ولكن أيضا ضد النفوذ الإيراني.



وبدا أن التوتر الإيراني-الأمريكي ألقى بظلاله على الاحتجاجات المستمرة، فيما بدأ النواب غير القادرين على التوافق حول الإصلاحات التي يطالب بها المتظاهرون، بالسعي نحو تغييرات أخرى.



وفي الأيام الأخيرة، وقع نحو مئة نائب عراقي على دعوة لإدراج مسألة طرد القوات الأجنبية من العراق في جدول أعمال البرلمان.



وصرح متظاهر ضد السلطة في ساحة التحرير في بغداد "إننا واضحون جدا منذ الأول من تشرين الأول/أكتوبر: لا يجب أن يكون العراق ساحة للنزاعات بين إيران والولايات المتحدة"، مشيرا إلى تصميمه ورفاقه على مواصلة الاحتجاجات.

فرانس24/ أ ف ب