ترامب يقول إنه لا يتوقع حربا مع إيران وسط إرسال تعزيزات أمريكية إلى الشرق الأوسط

جنود البحرية الأمريكية يستعدون للعبور من الكويت إلى بغداد بعد أوامرأمريكية لتعزيز القوات المحيطة بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد، 31 ديسمبر/كانون الأول 2019.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء إنه لا يتوقع الحرب مع طهران، وأجاب عندما سؤل عن احتمالية هذه الحرب "لا أرى ذلك يحدث". من جهة أخرى، أعلن البنتاغون إرسال 750 جنديا أمريكيا إضافيا إلى الشرق الأوسط "ردا على الهجوم على السفارة الأمريكية في بغداد"، بعد أن اقتحمها متظاهرون مؤيدون لإيران.

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من مقرعطلته في فلوريدا، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء إنه لا يتوقع الحرب مع طهران، بعد أن اقتحم متظاهرون مؤيدون لإيران السفارة الأمريكية في العراق.

وقال ترامب عندما سأله أحد المراسلين عن احتمال الحرب مع الجمهورية الإسلامية "أنا لا أرى ذلك يحدث". وأضاف قبيل مشاركته باحتفالات العام الجديد "أنا أحب السلام".

وكان ترامب قد اتهم إيران بالوقوف وراء الهجوم على السفارة الأمريكية، قائلا عبر تويتر، "إيران دبرت هجوما ضد السفارة الأمريكية في العراق، وسيُحمّلون مسؤولية ذلك بشكل كامل"، داعيا العراق إلى "استخدام قواته لحماية السفارة".

وقال ترامب إن طهران ستدفع "ثمنا باهظا" بعد اقتحام آلاف العراقيين المؤيدين لإيران السفارة الأمريكية في بغداد.

"إيران تتحمل المسؤولية"

وأضاف أن "إيران ستتحمل المسؤولية الكاملة عن إي خسائر بالأرواح أو أضرار لحقت بمرافقنا"، شاكرا القادة العراقيين على "استجابتهم السريعة" لحماية السفارة. وتابع الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة في رسالته التي بعثها من منتجع مارالاغو حيث يقضي عطلة "سيدفعون ثمنا باهظا! هذا ليس تحذيرا، إنه تهديد. عام سعيد!".

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إرسال 750 جنديا إضافيا إلى الشرق الأوسط

وأعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر الثلاثاء بعد الهجوم على السفارة الأمريكية في بغداد أن البنتاغون سيرسل "فورا" حوالي 750 جنديا إضافيا إلى الشرق الأوسط "ردا على الأحداث الأخيرة في العراق". ويتبع هؤلاء الجنود الـ750 إلى وحدة استجابة سريعة من الفرقة 82 المحمولة جوا.

وهذا يؤكد ما قاله مسؤول أمريكي في وقت سابق إن الولايات المتحدة أرسلت 500 جندي إلى الكويت المجاور للعراق. كما أضاف إسبر أن هناك "قوات إضافية" جاهزة ليتم نشرها "في الأيام المقبلة".

وقال ترامب إن التعزيزات الأمريكية تم نقلها "إلى هناك بسرعة كبيرة"، مضيفا أنه "لن تكون هناك بنغازي" في العراق، في إشارة منه إلى الهجوم على القنصلية الأمريكية في بنغازي الليبية. وقُتل أربعة أمريكيين خلال ذلك الهجوم في ليبيا بمن فيهم السفير كريس ستيفنز.

فرانس24/ أ ف ب