رئيس وزراء غينيا بيساو السابق إمبالو يفوز في الانتخابات الرئاسية بـ54 بالمئة من الأصوات

فاز مرشح المعارضة رئيس الوزراء السابق عمر سيسوكو إمبالو في الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية التي جرت يوم الأحد في غينيا بيساو بعد حصوله على 54 بالمئة من الأصوات، ليخلف الرئيس المنتهية ولايته جوزيه ماريو فاز.

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أفادت مفوضية الانتخابات في غينيا بيساو الأربعاء أن رئيس الوزراء السابق عمر سيسوكو إمبالو فاز في الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم الأحد بعد حصوله على 54 بالمئة من الأصوات.



ونجح إمبالو، الجنرال السابق بالجيش والبالغ من العمر 47 عاما، في الفوز على رئيس وزراء سابق آخر هو دومينغوز سيموز بيريرا في الدورة الثانية، ليخلف الرئيس المنتهية ولايته جوزيه ماريو فاز الذي شابت ولايته صراعات سياسية داخلية وزيادة في معدلات الفساد علاوة على برلمان غير فعال.



وأمام إمبالو، الذي كان رئيسا للوزراء بين عامي 2016 و2018 خلال ولاية فاز، مهمة صعبة تتمثل في تجاوز أزمة سياسية تشهدها غينيا بيساو منذ فترة طويلة إلى جانب تحديث البلد الذي يبلغ عدد سكانه 1.6 مليون نسمة والذي شهد تسعة انقلابات أو محاولات انقلاب منذ استقلاله عن البرتغال عام 1974.



كما يواجه تحديات تشمل تفشي الفقر ونظاما سياسيا غير مستقر يتيح لحزب الأغلبية تعيين الحكومة بينما يملك الرئيس سلطة إقالتها.



وتعاقب سبعة رؤساء وزراء على السلطة منذ وصول فاز للرئاسة في 2014 وألحق عدم الاستقرار السياسي ضررا بالاقتصاد الذي يعتمد بشكل كبير على الأسعار المتقلبة للكاجو الذي يمثل المصدر الرئيسي لدخل أكثر من ثلثي الأسر في البلاد.



فرانس24/ رويترز