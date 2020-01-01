ريبورتاج - بيروت: كيف تلقى أهالي حي الأشرفية حيث يقيم غصن بمنزل زوجته خبر عودته؟

منزل زوجة غصن حيث يسكن منذ عودته إلى بيروت فرانس24

نص : شربل عبود

أكثر من مفاجأة، شكل الإعلان عن وصول الرئيس السابق لـ"رينو-نيسان" كارلوس غصن إلى بيروت الإثنين صدمة في لبنان بعد هروبه من اليابان حيث كان يخضع لإقامة جبرية وسط ظروف رقابية قضائية صارمة. مراسل فرانس24 في لبنان شربل عبود تنقل إلى حي الأشرفية، شرقي العاصمة بيروت حيث يقيم غصن في منزل زوجته منذ وصوله، ورصد آراء بعض المواطنين الذين تحدث إليهم وتباينت الآراء بين مؤيد ومعارض لخبر عودة الرئيس السابق لـ"رينو نيسان" إلى بلاده.