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ليبيا: ترقب عشية تصويت البرلمان التركي بشأن إرسال جنود إلى طرابلس

أفراد القوات الحكومية الليبية المعترف بها دوليا يحملون أسلحة في عين زارة، طرابلس، ليبيا 14 أكتوبر 2019. رويترز

قبيل تصويت البرلمان التركي الخميس 2 يناير/كانون الثاني على مشروع قانون لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا دعما لحكومة الوفاق الوطني، أكد الصحافي عماد علام لفرانس24 أن حكومة الوفاق الليبية، دعت أردوغان إلى تطبيق مذكرة التفاهم بين البلدين، التي تجيز إرسال جنود أتراك إلى ليبيا دعما لحكومة طرابلس، ودعم حكومة الوفاق لوجيستيا، وحماية الحدود البحرية لليبيا.