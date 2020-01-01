مقتل 3 مدنيين جراء قصف جوي جنوبي العاصمة الليبية (متحدث)

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طرابلس (أ ف ب)

تعرضت بلدية السواني جنوبي العاصمة الليبية طرابلس الأربعاء لقصف جوي تسبب في قتل ثلاثة مدنيين وإصابة 3 اخرين بجروح، وفقا لما أفاد به أمين الهاشمي، المتحدث باسم وزارة الصحة بحكومة الوفاق.

وقال الهاشمي، في تصريح لوكالة فرانس برس، إن "ثلاثة مدنيين قتلوا وأصيب ثلاثة اخرون، جراء قصف جوي تعرضت له منطقة السواني".

وأضاف أن "القصف الجوي تسبب في أضرار مادية لحقت بعدد من المحال التجارية في المنطقة".

من جهتها، اتهمت قوات حكومة الوفاق المعترف بها من الأمم المتحدة، القوات الموالية للمشير خليفة حفتر بالقصف الجوي للمنطقة.

وأوضحت عملية "بركان الغضب" في تدوينه نشرتها عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك، بأن"الطيران الحربي الداعم لحفتر تسبب في مقتل 3 أشخاص إثر استهدافه السواني".

ونشرت صورا تظهر دمارا كبير طال مخزنا للحديد وورشة صناعية وعدداً من السيارات جراء القصف.

تقع بلدية السواني على بعد 25 كلم جنوبي العاصمة وتسيطر عليها قوات حكومة الوفاق.

ولم يصدر حتى الان أي تعليق من جانب قوات حفتر.

وطالبت الأمم المتحدة في مناسبات عديدة بالامتناع عن "استهداف المدنيين والمنشآت الحيوية في طرابلس"، مؤكدة بأن هذه الهجمات يمكن أن ترقى الى "جرائم الحرب".

وفي ذات السياق، أكدت قوات حكومة الوفاق الوطني الأربعاء القبض على 25 من عناصر قوات حفتر جنوب العاصمة.

وأوضحت في بيان،"قوات المنطقة العسكرية (طرابلس) تقبض صباح اليوم على 25 مسلحا من أتباع حفتر بينهم مرتزقة، أثناء محاولتهم التسلل باتجاه أحياء العاصمة".

مشيرة إلى "استسلامهم بعد محاصرتهم مع كامل أسلحتهم وعتادهم".

ونشرت صورا تظهر عدداً من الآليات المسلحة في أحد محاور القتال.

وتشهد ليبيا، الغارقة في الفوضى منذ الاطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011، مواجهات عنيفة منذ الرابع من نيسان/أبريل عندما شنت قوات حفتر هجوما للسيطرة على طرابلس مقر حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج.

© 2020 AFP