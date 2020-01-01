وفاة ديفيد ستيرن المفوض السابق للدوري الاميركي للمحترفين في كرة السلة

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نيويورك (أ ف ب)

توفي ديفيد ستيرن المفوض السابق للدوري الاميركي للمحترفين في كرة السلة الاربعاء عن عمر 77 عاما بعد معاناته من نزيف دماغي الشهر الماضي.

وقال بيان صادر عن الدوري الاميركي للمحترفين "توفي المفوض ديفيد ستيرن بعد ظهر الاربعاء على إثر النزيف الدماغي الذي تعرض له قبل ثلاثة أسابيع".

وأدخل ستيرن الى المستشفى في 12 كانون الاول/ديسمبر إثر إصابته بنزيف دماغي من دون ان يتمكن الاطباء من انقاذه.

واستلم ستيرن منصبه مفوصا للدوري الاميركي عام 1984 عندما كان على مفترق طرق لكنه جعل منه محط الانظار حول العالم على مدى 30 عاما قبل ان يسلم المشعل الى آدم سيلفر في الاول من شباط/فبراير عام 2014.

© 2020 AFP