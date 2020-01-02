إضراب قطاع المواصلات لليوم الـ29 يدخل فترة قياسية في تاريخ فرنسا
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دخل إضراب قطاع المواصلات في فرنسا يومه الـ29 ليصبح الأطول في تاريخ البلاد بعد إضراب العام 1986 الذي لم يتجاوز حينها الـ28 يوما. فغداة خطاب دافع فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن مشروعه لإصلاح أنظمة التقاعد، عبرت النقابات المعترضة على الإصلاحات عن عدم رضاها عما جاء في كلمة الرئيس الذي طالب رئيس الحكومة إدوار فيليب بالتوصل إلى "تسوية سريعة" مع المنظمات والنقابات التي ترغب في ذلك. وأبدت بعض النقابات استعدادها للمشاركة في المفاوضات المقررة مع الحكومة في 7 كانون الثاني/يناير.