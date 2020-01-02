الدوري الأميركي للمحترفين: فوز أول لماجيك بعد أربع خسارات

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لوس انجليس (أ ف ب)

سجل الثنائي دي جاي أوغوستين والمونتينيغري نيكولا فوتشيفيتش 45 نقطة وقادا أورلاندو ماجيك الى فوزه الاول بعد اربع خسارات على حساب مضيفه واشنطن ويزاردز 122-101، الاربعاء في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

ونجح ماجيك الذي يملك اسوأ هجوم في الدوري، بالتفوق على خصمه في الربع الثاني فتقدم بين الشوطين 62-58.

وبنى ماجيك، ثامن المنطقة الشرقية، على تقدمه في الشوط الثاني فحقق فوزه الخامس عشر مقابل 19 خسارة، فيما مني ويزاردز بخسارته الـ23 مقابل 10 انتصارات.

وحقق أوغوستين ثاني أعلى رصيد له هذا الموسم مسجلا 25 نقطة، فيما أضاف لاعب الارتكاز فوتشيفيتش 20 نقطة و12 متابعة. وأضاف للفائز الفرنسي ايفان فورنييه 18 نقطة، ماركيل فولتز 16 وتيرنس روس 15.

وعاد برادلي بيل بعد غيابه مباراتين لآلام في قدمه اليمنى، فكان أفضل مسجلي واشنطن مع 27 نقطة.

© 2020 AFP