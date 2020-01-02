الرئاسة الجزائرية تعلن تشكيلة الحكومة الجديدة

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الجزائر (أ ف ب)

عيّن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مساء الخميس، بعد أسبوعين تماماً على تولّيه مهامه، حكومته الأولى التي ضمّت 39 عضواً برئاسة عبد العزيز جراد، بحسب ما أعلنت الرئاسة.

وتلا المتحدث باسم الرئاسة بلعيد محند أوسعيد عبر التلفزيون الرسمي مباشرة على الهواء أسماء أعضاء الحكومة، في سابقة في تاريخ هذا البلد حيث كان الإعلان عن التشكيلات الحكومية يتم عبر بيانات رسمية.

وتتألّف الحكومة الجديدة 39 عضواً، من بينهم سبعة وزراء منتدبين وأربعة كتّاب دولة، بينما تمثّلت المرأة الجزائرية بخمس وزيرات.

ومن أصل الوزراء الخمسة الأساسيين في الحكومة هناك أربعة من الحكومة السابقة هم وزراء الخارجية صبري بوقدوم (احتفظ بحقيبته) والداخلية كمال بلجود (كان وزيراً للسكن في حكومة نور الدين بدوي وتولى لاحقاً حقيبة الداخلية بالتكليف) والعدل بلقاسم زغماتي والطاقة محمد عرقاب.

أما الوزير الذي تولّى الحقيبة السيادية الخامسة في الحكومة وهي حقيبة المالية فهو عبد الرحمن راوية، وقد سبق له وأن شغل هذا المنصب بين العامين 2017 و2019 في حكومة رئيس الوزراء الأسبق أحمد أويحيى خلال عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

كذلك فقد احتفظ الطيّب زيتوني بوزارة المجاهدين التي يتولاها بدون انقطاع منذ 2017.

وهناك ما لا يقلّ عن ثلاثة وزراء آخرين في الحكومة الجديدة ممّن سبق لهم وأن كانوا أعضاء في حكومات في عهد بوتفليقة وهم فاروق شيالي (وزير الأشغال العمومية والنقل) وسيّد أحمد فروخي (وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية) وحسّان مرموري (وزير السياحة).

أمّا العلامة الفارقة في هذه الحكومة فهي خلوّها من منصب نائب وزير الدفاع الذي كان يشغله منذ 2013 ولغاية وفاته في 23 كانون الأول/ديسمبر الفائت رئيس الأركان أحمد قائد صالح. وفي الجزائر يعتبر رئيس الجمهورية حكماً وزيراً للدفاع.

© 2020 AFP