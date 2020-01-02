الهنود يستقبلون العام الجديد بمظاهرة حاشدة للتنديد بقانون الجنسية المثير للجدل

آلاف المتظاهرين في شوارع كوتشي في أول يوم من العام الجديد للتنديد بقانون الجنسية "المميز" للمسلمين، في كوتشي، الهند، 1 يناير/ كانون الثاني 2020 رويترز

نزل آلاف المتظاهرين إلى شوارع العاصمة الهندية في أول يوم من العام الجديد للتنديد بقانون الجنسية المثير للجدل والذي أبدى الهنود رفضهم له عبر تنظيم مظاهرات تخللتها مواجهات مع قوات الأمن في مدن هندية مختلفة. وتتزامن هذه المظاهرة الحاشدة مع صدور أوامر من بنغلادش التي تسكنها أغلبية مسلمة إلى شركات الهواتف الخلوية بوقف الخدمة على طول الحدود مع الهند لدواع أمنية. وأصدرت حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قانون الجنسية عقب تصويت البرلمان على مشروعه. وتنال هذا القانون انتقادات عديدة بسبب "بالتمييز" ضد المسلمين.