الهنود يستقبلون العام الجديد بمظاهرة حاشدة للتنديد بقانون الجنسية المثير للجدل
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نزل آلاف المتظاهرين إلى شوارع العاصمة الهندية في أول يوم من العام الجديد للتنديد بقانون الجنسية المثير للجدل والذي أبدى الهنود رفضهم له عبر تنظيم مظاهرات تخللتها مواجهات مع قوات الأمن في مدن هندية مختلفة. وتتزامن هذه المظاهرة الحاشدة مع صدور أوامر من بنغلادش التي تسكنها أغلبية مسلمة إلى شركات الهواتف الخلوية بوقف الخدمة على طول الحدود مع الهند لدواع أمنية. وأصدرت حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قانون الجنسية عقب تصويت البرلمان على مشروعه. وتنال هذا القانون انتقادات عديدة بسبب "بالتمييز" ضد المسلمين.