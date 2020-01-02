تركيا: البرلمان يوافق على مشروع قانون يسمح بإرسال قوات إلى ليبيا

صادق البرلمان التركي الخميس على مشروع قرار يسمح بنشر قوات في ليبيا، في خطوة تمهد الطريق إلى تعاون عسكري متزايد بين أنقرة وحكومة الوفاق على الرغم من انتقادات نواب المعارضة.

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صادق البرلمان التركي الخميس على مشروع قرار يسمح بإرسال دعم عسكري إلى ليبيا لدعم الحكومة التي تعترف بها الأمم المتحدة في طرابلس.



وصوت 325 نائبا مقابل 184 لصالح مشروع القرار الذي جاء بعد أن طلبت الحكومة الليبية المساعدة من أنقرة بسبب تعرضها لهجوم من قوات المشير خليفة حفتر منذ نيسان/أبريل.

وتندرج هذه المبادرة في سياق اتفاق التعاون العسكري والأمني الذي جرى التوصل إليه بين أردوغان ورئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج. ويسمح هذا الاتفاق للطرفين بأن يتبادلا إرسال عسكريين أو عناصر من الشرطة من أجل مهمات تدريب وتأهيل.

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وشدد الرئيس التركي مرارا على تصميم بلاده على تقديم دعم عسكري لحكومة السراج المعترف بها أمميا ولكنها تواجه هجوما يقوده منافسها القوي المشير خليفة حفتر.

وعلى الحكومة التركية الحصول على موافقة البرلمان لتتمكن من نشر قوات في ليبيا، على غرار ما فعلته خلال السنوات الماضية لإرسال عسكريين إلى سوريا والعراق. وهذا هو فحوى المذكرة التي رفعت الاثنين إلى البرلمان.

غير أن متابعين للشأن الليبي يتساءلون ما إذا كانت تركيا تنوي إرسال جنود إلى ليبيا أو أن تواجدها هناك سيقتصر على إرسال "مستشارين عسكريين" دعما لحكومة الوفاق.

فرانس24/ أ ف ب