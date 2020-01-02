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بدء جلسة استثنائية في البرلمان التركي للتصويت على تفويض لإرسال جنود إلى ليبيا

مراسل فرانس24 في تركيا حسين أسد فرانس 24

نص : حسين أسد

بدأت في البرلمان التركي الخميس جلسة استثنائية لمناقشة مذكرة تفويض الجيش لإرسال جنود إلى ليبيا، فيما سيتم التصويت عليها في وقت لاحق مساء. وأعلنت أغلب أحزاب المعارضة التركية رفضها لتمرير المذكرة، لكن أكثرية حزب العدالة والتنمية الحاكم وحليفه القومي البرلمانية قد تمرره. وتشير المذكرة إلى أن التفويض صالح لمدة عام واحد ويهدف للتعاون مع حكومة الوفاق في مجال مكافحة الإرهاب والتنظيمات المسلحة "غير القانونية" وأيضا حماية المصالح التركية في ليبيا والبحر الأبيض المتوسط. لكن أوضح مراسل فرانس24 في إسطنبول حسين أسد أن مذكرات أخرى تتعلق بمهمات للجيش التركي خارج الحدود في سوريا والعراق تمدد سنويا.