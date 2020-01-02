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رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جرّاد يعين حكومة جديدة

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الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مصافحا وزيره الأول عبد العزيز جراد. 28 ديسمبر/كانون الأول 2019.
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مصافحا وزيره الأول عبد العزيز جراد. 28 ديسمبر/كانون الأول 2019. أ ف ب
نص : فرانس 24 تابِع

أعلن التلفزيون الرسمي في الجزائر الخميس أن رئيس الوزراء الجديد عبد العزيز جرّاد عين حكومة جديدة. وتم اختيار صبري بوقادوم وزيرا للخارجية في الحكومة الجزائرية الجديدة ومحمد عرقاب للطاقة وكمال بلجود للداخلية.

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ذكر التلفزيون الرسمي في الجزائر اليوم الخميس أن رئيس الوزراء الجديد عبد العزيز جرّاد
عين حكومة جديدة.

كان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الذي تولى منصبه بعد الفوز في الانتخابات التي جرت الشهر الماضي قد عين جرّاد يوم السبت.

ووفقا للتلفزيون الرسمي، تم تعيين صبري بوقادوم وزيرا للخارجية في الحكومة الجزائرية الجديدة ومحمد عرقاب للطاقة وكمال بلجود للداخلية.

 

فرانس 24/أ ف ب

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