رايولا ينتقد برشلونة في ملف انتقال دي ليخت

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امستردام (أ ف ب)

انتقد وكيل الاعمال الشهير مينو رايولا طريقة تعاطي نادي برشلونة الاسباني مع ملف انتقال قلب الدفاع الهولندي ماتيس دي ليخت قبل اختياره يوفنتوس الايطالي، بصفقة كبيرة الصيف الماضي بلغت 75 مليون يورو زائد 10 ملايين كمكافآت.

ودافع الوكيل الهولندي-الايطالي عن انتقال المدافع الشاب البالغ 20 عاما من اياكس امستردام الى صفوف "السيدة العجوز" بدلا من برشلونة الذي حاول ضمه على غرار باريس سان جرمان الفرنسي، وقال في حديث لصحيفة "فوتبول انترناسيونال" الهولندية "في هولندا يعتقدون ان برشلونة ناديا هولنديا وليس اجنبيا. اعتبروا الانتقال سرا مقدسا".

تابع "اعتقد الكاتالونيون انه بحال قدوم (لاعب الوسط الهولندي الاخر فرنكي) دي يونغ سيصل (دي ليخت) أيضا. تعاملوا معه كالجبنة. لكن اسباب رغبتهم باستقدامه كانت خاطئة: هل تعتقدون ان واحدا مثل (المدافع جيرار) بيكيه سيترك مكانا لغيره؟".

وتوقع رايولا مستقبلا كبيرا لقلب الدفاع الدولي "دي ليخت لا يهتم للمال، يريد فقط ممارسة كرة القدم. أراده يوفنتوس قبل سنة. أتحدث غالبا مع (نائب الرئيس ونجم وسط النادي سابقا التشيكي بافل) ندفيد، وهو بمثابة ابن لي، فقد قال لي +هذا الشاب أكثر جنونا مني+. يمكنه احراز جائزة الكرة الذهبية (لافضل لاعب في العالم)".

© 2020 AFP