سلطات الهجرة الأمريكية تعلن وفاة مواطن فرنسي أثناء احتجازه من دون تحديد الأسباب

سجناء في وحدة سكنية تابعة لمصلحة الهجرة الأمريكية في تاكوما، واشنطن، 16 ديسمبر/ كانون الأول 2019.

توفي مواطن فرنسي، من مواليد أنغولا، في إحدى مستشفيات الباكيركي بولاية نيو مكسيكو، خلال احتجازه لدى سلطات الهجرة الأمريكية، وفق ما ذكرت السلطات الأربعاء. وحالة الوفاة الجديدة هذه تثير الجدل بشأن الحملة الأمريكية المنظمة للحد من الهجرة غير الشرعية.

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أعلنت الأربعاء الوكالة الفدرالية لتنفيذ الهجرة والجمارك الأمريكية، المعروفة باسم "آيس" وفاة مواطن فرنسي يبلغ من العمر 40 عاما ومن مواليد أنغولا، وذلك خلال احتجازه لدى سلطات الهجرة الأمريكية.

توفي فرنسي مولود في أنغولا خلال احتجازه، وفق ما ذكرت السلطات الأربعاء، في وفاة جديدة مرتبطة بحملة أمريكية على الهجرة غير الشرعية.

وقال بيان للوكالة إنه تم إعلان وفاة المواطن الفرنسي في مستشفى في الباكيركي بولاية نيو مكسيكو. وأضافت الوكالة في بيانها "سيتم إجراء تشريح للجثة لتحديد السبب الرسمي للوفاة" مؤكدة أنه تم إبلاغ مسؤولين قنصليين فرنسيين "يحاولون الاتصال بأقاربه".

وردا على اتصال من وكالة الأنباء الفرنسية قالت متحدثة باسم السفارة الفرنسية إنها "في هذه المرحلة" لا تستطيع الإدلاء بتفاصيل أكثر من بيان سلطة الهجرة والجمارك الأمريكية.

كاميروني وكوبي وخمسة أطفال من غواتيمالا وأخيرا مواطن فرنسي

وتأتي وفاته في أعقاب وفاة الكاميروني نيباني أبينوي (37 عاما) الذي قالت السلطات إنه توفي خلال احتجازه في سان دييغو بولاية كاليفورنيا في تشرين الأول/أكتوبر بعد إصابته بنزيف دماغي.

وفي وقت لاحق من ذلك الشهر، توفي الكوبي رويلان هرنانديز-دياز (53 عاما) إثر انتحاره على ما يبدو خلال احتجازه لدى وكالة الهجرة والجمارك، وفق الوكالة.

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وبين كانون الأول/ديسمبر 2018 وأيار/مايو 2019، توفي خمسة أطفال من غواتميالا خلال احتجازهم بعد اعتقالهم من جانب شرطة الحدود الأمريكية.

وجعلت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مكافحة الهجرة الشرعية وغير الشرعية من أهم القضايا. وفرض ترامب العديد من التدابير لوقف الأعداد المتزايدة للعابرين من الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، والذي أربك نظام الهجرة. لكن العديد من سياساته بشأن المهاجرين توقفت في المحاكم وأثارت جدلا.

وقالت منظمة هيومن رايتس واتش إن وفاة هرنانديز-دياز تثير "تساؤلات مقلقة بشأن نظام نعلم أنه فشل في حماية طالبي اللجوء ومهاجرين آخرين في عهدته، مرة تلو الأخرى".

فرانس24/ أ ف ب