مصر: الشرطة توقف سبعة أشخاص بتهمة التحرش بفتاة في مدينة المنصورة

بعد تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لفتاة شابة في مدينة المنصورة بمصر، تصرخ فيما يحاول تجمع من الشباب التحرش بها جنسيا في الشارع، أعلنت الشرطة الخميس عن إيقاف سبعة أشخاص متهمين في القضية.

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أعلنت وزارة الداخلية المصرية الخميس أن الشرطة أوقفت سبعة أشخاص متهمين بالتحرش بفتاة عشرينية أثناء سيرها في الشارع بمدينة المنصورة في دلتا النيل، بعد تداول فيديو صادم على مواقع التواصل الاجتماعي للواقعة.



ومنذ الأربعاء يتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديوهات قصيرة لفتاة شابة تصرخ فيما يحاول تجمع من الشباب التحرش بها جنسيا في الشارع، بينما يحاول شخصان إنقاذها بادخالها في سيارة للابتعاد عن الحشد.



وجاء في بيان وزارة الداخلية "أمكن تحديد شخصية المجني عليها وتبين أنها طالبة (20 عاما) مقيمة بمدينة المنصورة (..) أثناء سيرها بشارع الجمهورية تعرض لها بعض الصبية والشباب بالقول وتصويرهم بالهواتف المحمولة فتدخل بعض المارة في محاولة لمنعهم، الأمر الذي أدى لحدوث مشادة".



وأضاف البيان "توصلت جهود البحث إلى تحديد شخصية بعض المتهمين عدد سبعة (..) بمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة".



وكانت دراسة للأمم المتحدة نشرت في 2017 قد أظهرت أن نحو 60% من النساء تعرضن لتحرش جنسي في مصر.

فرانس24/ أ ف ب