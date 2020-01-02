مقتل تسعة مدنيين بينهم خمسة أطفال في قصف للنظام على مدرسة في محافظة إدلب السورية

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان ليل الأربعاء أن قوات النظام قامت بقصف مدرسة في محافظة إدلب السورية، شمال غرب البلاد، ما أدى إلى مقتل تسعة مدنيين على الأقل، بينهم خمسة أطفال.

إعلان اقرأ المزيد

قتل تسعة مدنيين على الأقل، بينهم خمسة أطفال الأربعاء في قصف صاروخي شنته القوات النظامية وأصاب مدرسة في محافظة إدلب، التي يسيطر عليها جهاديون في شمال غرب سوريا، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وكثفت قوات النظام وحليفتها روسيا وتيرة الغارات على المنطقة الخاضعة بمعظمها لسيطرة هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) وتنتشر فيها فصائل مقاتلة أخرى أقل نفوذا، منذ منتصف كانون الأول/ديسمبر، في وقت تحقق فيه قوات النظام تقدما على الأرض رغم وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه في آب/أغسطس ودعوات الأمم المتحدة لخفض التصعيد.

وذكر المرصد أن ضربات صاروخية أرض-أرض استهدفت بلدة سرمين في ريف إدلب الشرقي وسقطت على مدرسة ومناطق أخرى في البلدة.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة الأنباء الفرنسية إن 15 شخصا أصيبوا بجروح، مشيرا إلى أن جزءا من المدرسة كان قد تم تجهيزه لاستقبال العائلات النازحة.

للمزيد- سوريا: القوات النظامية تحاصر نقطة مراقبة تركية جنوب إدلب وأنقرة تؤكد أنها لن تغادر المنطقة

وشاهد مراسل وكالة الأنباء الفرنسية بقعا من الدماء أمام بوابة المدرسة. وفي المشفى كان جثمان فتاة مسجى وبدت ضمادات حول رأسها فيما كان فتى يتلقى العلاج جراء إصابته في قدمه.

ونزح أكثر من 284 ألف شخص خلال شهر كانون الأول/ديسمبر جراء القصف وأعمال العنف ولا سيما خلال التصعيد العسكري الأخير في محافظة إدلب، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة الجمعة.

ويأتي النزوح الجماعي في وقت تتساقط فيه أمطار غزيرة في المنطقة وتتسبب بسيول في مخيمات النازحين.

وذكر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أنه "تم تجهيز المباني العامة كالمساجد والمرائب وصالات الأفراح والمدارس لاستقبال العائلات" لإيواء النازحين.

ويعتبر النظام السوري الذي يسيطر على أكثر من 70% من الأراضي السوري أن معركة إدلب ستحسم الوضع في سوريا. واندلع النزاع في سوريا في عام 2011 وخلف أكثر من 370 ألف قتيل وملايين النازحين واللاجئين.



فرانس24/ أ ف ب