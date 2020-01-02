وزيرة الدولة الفرنسية للاقتصاد تعلن أن كارلوس غصن لن يتم تسليمه في حال دخوله فرنسا

كارلوس غصن، رئيس شركة نيسان السابق أثناء فترة اعتقاله في طوكيو، اليابان، 25 أبريل/ نيسان 2019.

أعلنت وزيرة الدولة الفرنسية للاقتصاد أغنيس بانييه-روناشيه الاثنين أن فرنسا لن تسلم المدير التنفيذي السابق لمجموعة رينو-نيسان كارلوس غصن في حال دخل الأراضي الفرنسية.

إعلان اقرأ المزيد

فرنسا لن تسلم المدير التنفيذي السابق لمجموعة رينو-نيسان كارلوس غصن في حال دخل إلى أراضيها، هذا ما أعلنته الاثنين وزيرة الدولة الفرنسية للاقتصاد أغنيس بانييه-روناشيه.

وقالت الوزيرة لقناة "بي إف إم تي في"، "إذا جاء غصن إلى فرنسا، لن نقوم بتسليمه، لأن فرنسا لا ترحل بتاتا مواطنيها، لذلك سنطبق على غصن القواعد نفسها التي تطبق على أي شخص آخر، لكن ذلك لا ينفي اعتقادنا بأن غصن يجب ألا يتهرب من القضاء الياباني".

وكانت السلطات اللبنانية قد أعلنت الثلاثاء أن رجل الأعمال الفرنسي البرازيلي كارلوس غصن دخل قد لبنان "بصورة شرعية"، ولا شيء يستدعي ملاحقته. وأكد مصدر في الرئاسة اللبنانية أن غصن وصل على طائرة جاءت من تركيا، مستخدما جواز سفر فرنسيا وبطاقة هويته اللبنانية. وكان قطب صناعة السيارات قيد الإقامة الجبرية في اليابان منذ نيسان/أبريل الماضي، ولم تتضح بعد ظروف مغادرته لها.

أما السلطات التركية من جانبها، فقد فتحت تحقيقا على خلفية عبور غصن من أراضيها متجها إلى لبنان وأوقفت على خلفية التحقيق سبعة أشخاص للاشتبهاه بمساعدتهم رجل الأعمال للخروج من أحد مطارات إسطنبول.

فرانس24/ أ ف ب