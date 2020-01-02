وزير الدفاع الأميركي: نتوقع هجمات جديدة من فصائل موالية لإيران في العراق و"سنجعلهم يندمون" عليها

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واشنطن (أ ف ب)

أعلن وزير الدفاع الأميركي مارك أسبر الخميس أنه يتوقع أن تقوم الفصائل الموالية لإيران في العراق بشن هجمات جديدة على القوات الأميركية، وقال "سنجعلهم يندمون" عليها، وذلك بعد اقتحام السفارة الأميركية في بغداد.

وصرح وزير الدفاع الأميركي للصحافة "إننا نشهد استفزازات منذ أشهر .. وعليه، هل اعتقد أنهم يمكن أن يقدموا على فعل شيئ؟ نعم. ومن الارجح انهم سيندمون على ذلك".

واضاف "إننا جاهزون للدفاع عن أنفسنا، ومستعدون لصد اية تصرفات سيئة أخرى من هذه الجماعات التي ترعاها وتوجهها جميعا إيران وتزودها بالموارد".

والثلاثاء اقتحم الاف المحتجين العراقيين السفارة الأميركية في بغداد وهتفوا "الموت لأميركا" بسبب هجمات جوية أميركية على قواعد لفصائل موالية لإيران أدت إلى مقتل 25 مقاتلا.

© 2020 AFP