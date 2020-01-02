وفاة اللبنانية نجوى قاسم إحدى أبرز وجوه الإعلام العربي في دبي عن 52 عاما

توفيت الخميس الإعلامية اللبنانية نجوى قاسم في دبي عن سن ناهز 52 عاما. وتعد قاسم من أبرز الوجوه الإعلامية في العالم العربي. وقد انضمت إلى شبكة "العربية" مع انطلاقتها في العام 2003، كما أنها تعمل منذ سنوات عدة في قناة "العربية الحدث".

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أعلنت شبكة "العربية" أن الإعلامية اللبنانية البارزة نجوى قاسم التي تعد من أشهر مذيعات الأخبار في العالم العربي، توفيت الخميس عن 52 عاما في دبي.



ونعت قناة "العربية" و"العربية الحدث" في بيان قاسم "التي وافتها المنية صباح اليوم (الخميس) في منزلها في دبي" حيث تقيم بمفردها.



ولم يأت البيان على ذكر سبب وفاة المذيعة الشهيرة.



وتعد قاسم من أبرز الوجوه الإعلامية في العالم العربي. وقد انضمت إلى شبكة "العربية" مع انطلاقتها في العام 2003، كما أنها تعمل منذ سنوات عدة في قناة "العربية الحدث".



وقبل انضمامها إلى "العربية" عملت نجوى قاسم منذ التسعينيات ولأكثر من عشر سنوات في محطة "المستقبل" اللبنانية في بيروت.



وإلى جانب تقديمها النشرات الإخبارية والبرامج الحوارية، عملت في تغطية عدد من الأخبار والحروب لا سيما في أفغانستان (2001) والعراق (2003) ولبنان (2006).



وفي آخر تغريدة لها كتبت قاسم بمناسبة رأس السنة، "يا رب عام خير على الجميع يا رب يا رب.. يا رب احفظ بلادنا وعينك على #لبنان".

#happynewyear2020 #FromDubaiWithLove

يا رب عام خير على الجميع يا رب يا رب

يا رب احفظ بلادنا وعينك على #لبنان

🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻 pic.twitter.com/db8flBE5ZQ — Najwa Kassemنجوى قاسم (@najkassem) December 31, 2019

ونالت قاسم عددا من الجوائز من بينها جائزة أفضل مذيعة في المهرجان العربي الرابع للإعلام في بيروت في 2006 وجائزة مؤسسة مي شدياق للإبداع التلفزيوني.



كذلك اختارتها مجلة "بيزنيس أريبيا" من بين أقوى مئة سيدة في العالم العربي في العام 2011.



وأعرب مستخدمون كثر لوسائل التواصل الاجتماعي بينهم سياسيون وصحافيون عن حزنهم لوفاة نجوى قاسم.



وقد نعاها رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان سعد الحريري الذي تملك عائلته قناة المستقبل، قائلا في تغريدة على تويتر إن وفاتها "صدمة حقيقية ومحزنة".

صدمة حقيقية ومحزنة، ان ترحل نجوى قاسم في عز العطاء والشباب. رافقت مشوار تلفزيون المستقبل منذ تأسيسه وسطعت على شاشته نجمة متألقة، قبل ان تنتقل الى دبي حيث تابعت التفوق والنجاح. خسارة لنا وللإعلام اللبناني العربي. رحم الله نجوى قاسم واحر التعازي لاسرتها واسرة العربية - الحدث. — Saad Hariri (@saadhariri) January 2, 2020

كذلك كتبت النائبة اللبنانية بولا يعقوبيان التي عملت لسنوات طويلة مقدمة برامج سياسية "وداعا نجوى قاسم الوجه المشرف المشرق للصحافة الرصينة".

فرانس24/أ ف ب