إيران: إسماعيل قآني قائدا جديدا لـ"فيلق القدس" خلفا للجنرال سليماني

عين إسماعيل قآني على رأس "فيلق القدس" الإيراني، خلفا للجنرال قاسم سيلماني الذي قتل في عملية عسكرية أمريكية استهدفته فجر الجمعة بصحبة نائب قائد الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في موكب قرب مطار العاصمة العراقية بغداد. وكان قآني يشغل مهمة نائب قائد فيلق القدس، الذي يقود العمليات العسكرية لطهران في الخارج.

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عين المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية الجمعة إسماعيل قآني قائدا جديدا لـ"فيلق القدس" خلفا للجنرال قاسم سليماني، الذي قتل فجرا في غارة أمريكية قرب مطار العاصمة العراقية بغداد.

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وقال المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي في بيان، نشر على موقعه الرسمي، "أوكلت مهمّة قيادة ’قوّة القدس‘ في الحرس الثوري للواء رفيع الشأن إسماعيل قآني، الذي رافق طوال أعوام مديدة اللواء الشهيد في قوّة القدس، وخدم معه في المنطقة".



وأضاف أن "برنامج عمل تلك القوّة هو نفس البرنامج الذي كان في فترة قيادة الشهيد سليماني".



وكان قآني حتى الآن نائبا لقائد فيلق القدس المكلف بالعمليات الخارجية لإيران.

فرانس24/ أ ف ب