الجزائر: مظاهرة حاشدة في الجمعة 46 من الحراك غداة إعلان أول حكومة في عهد تبون

شهدت العاصمة الجزائرية الجمعة مظاهرات حاشدة في الأسبوع 46 من الحراك، إذ امتلأت الشوارع بالمتظاهرين عقب صلاة الجمعة، رافعين شعارات ضد الرئيس عبد المجيد تبون، ومطالبة "برحيل العسكر" عن حكم البلاد. يأتي ذلك غداة إعلان أول حكومة في عهد تبون برئاسة عبد العزيز جراد.

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تجمع الجزائريون بأعداد كبيرة وسط العاصمة في الأسبوع 46 من الحراك، غداة إعلان حكومة عبد العزيز جراد التي تعد الأولى في عهد الرئيس عبد المجيد تبون.

وفي غياب أي إحصاء لعدد المتظاهرين، فإنه بالمقارنة مع الجمعة الماضية التي شهدت تراجع أعداد المحتجين، ارتفعت أعدادهم في الجمعة الحالية بحسب مراسل وكالة الأنباء الفرنسية.

ومباشرة بعد الفراغ من صلاة الجمعة، امتلأت الشوارع بالمتظاهرين الذي ساروا من أحياء باب الواد وبلكور خاصة نحو ساحتي البريد المركزي وموريس أودان.



وفي الصباح تجمع أول المتظاهرين في أعلى شارع ديدوش مراد بوسط العاصمة، ثم ساروا على طوله نحو البريد المركزي قبل أن يعودوا أدراجهم. وفي كل مرة ينضم متظاهرون جدد تحت هتاف "مسيرتنا سلمية ومطالبنا شرعية".

هتافات ضد تبون



كما ردّد المتظاهرون شعارات "سيادة شعبي، مرحلة انتقالية" وهي المطلب الأول للحراك الشعبي الذي رفض الانتخابات الرئاسية التي فاز بها الرئيس عبد المجيد تبون في 12 كانون الأول/ديسمبر.



وكان للرئيس الجديد النصيب الأكبر من الهتاف المعادي مثل "تبون جاء به العسكر بالتزوير".



وأيضا "شيئا فشيئا سنزيل العسكر من المرادية" في إشارة إلى قصر الرئاسة وكذلك "دولة مدنية وليس عسكرية" وهو الشعار الذي كان يستهدف رئيس أركان الجيش المتوفى في 23 كانون الأول/ديسمبر،الفريق أحمد قايد صالح باعتباره الحاكم الفعلي للبلاد.



وأفرج القضاء الجزائري الخميس عن 76 من الناشطين في الحركة الاحتجاجية، بينهم لخضر بورقعة، أحد رموز الاستقلال وثورة التحرير الجزائرية من الاستعمار الفرنسي، في انتظار محاكمته في 12 آذار/مارس 2020.

فرانس 24/ أ ف ب