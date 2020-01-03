الدوري الاميركي للمحترفين: بورتر القياسي يقود ناغتس للفوز، فوز كليبيرز وهيت

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لوس انجليس (أ ف ب)

سجل الشاب مايكل بورتر جونيور 25 نقطة محققا أعلى رصيد في مسيرته الاحترافية وقاد فريقه دنفر ناغتس للفوز على مضيفه انديانا بايسرز بنتيجة 124-116 الخميس في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

دخل بورتر من على دكة البدلاء وأحرز 11 محاولة من أصل 12، بنسبة نجاح بلغت 91,7 في المئة، ليقود دنفر الى الفوز بعد بداية بطيئة في اللقاء وعقب خسارته ليلة رأس السنة أمام هيوستن روكتس.

وقال بورتر (21 عاما) بعد المواجهة "لقد شعرت براحة على أرض الملعب، من الرائع أن نبدأ العام على هذا النحو. إنه شعور رائع وأنا ممتن لزملائي ومدربي".

وبقي دنفر بهذا الفوز في المركز الثاني في المنطقة الغربية، متقدما على لوس أجليس كليبيرز الثالث، الذي أسقط ضيفه ديترويت بيستونز في الليلة ذاتها 126-112.

وسجل مونترزيل هارل ولو وليامس 23 نقطة و22 نقطة على التوالي من كة البدلاء ليساهما في تفوق فريقهما على بيستونز 37-16 في الربع الثالث ويحكم كليبيرز قبضته على اللقاء.

هذا وحقق ميامي هيت بداية مثالية للعام الجديد بإسقاطه ضيفه حامل اللقب تورونتو رابتورز بنتيجة 84-76.

وكان بام أديبايو أفضل المسجلين لأصحاب الارض بتحقيقه 15 نقطة و14 متابعة مساهما في تفوق هيت 21-16 في الربع الاخير ويخرج فائزا في مباراة متقاربة معززا سجله القياسي على أرضه الى 16 فوزا وخسارة واحدة فقط.

فيما كان سيرج ايباكا الافضل لدى هيت برصيد 19 نقطة و10 متابعات في ظل استمرار غياب الاسباني مارك غازول والكاميروني باسكال سياكام بداعي الاصابة.

وواصل السلوفيني لوكا دونشيتش تألقه وسجل 31 نقطة و13 متابعة وسبع تمريرات حاسمة ليقود فريقه دالاس مافريكس للفوز على بروكلين نتس 123-111، بعد خسارته امام أوكلاهوما سيتي ثاندر في المباراة السابقة.

وسجل دونشيتش (20 عاما) 15 نقطة في الربع الاخير ليلحق مافريكس الخسارة الرابعة على التوالي ببروكلين نتس.

© 2020 AFP