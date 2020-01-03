المدراء التنفيذيون في كندا يجنون 200 مرة أكثر من الموظف العادي

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مونتريال (أ ف ب)

كانت أجور المدراء التنفيذيين المئة الأعلى أجرا في كندا أكثر ب227 مرة من مدخول موظف عادي في 2018 وهو مستوى قياسي على ما جاء في تقرير سنوي.

وأوضح التقرير السنوي الصادر عن "المركز الكندي للسياسات البديلة" (سي سي بي ايه) "بكلام آخر، كان أعلى المدراء التنفيذيين قد جنوا عند الساعة 10,09 في الثاني من كانون الثاني/يناير، أموالا موازية لمجموع ما يجنيه عامل كندي عادي طوال السنة".

وأضاف "هذه أبكر فترة مسجلة منذ بدأنا نرصد هذه الأرقام قبل 13 عاما".

بين العامين 2008 و2018، ارتفعت أجور المدراء التنفيذين المئة الأعلى اجرا بنسبة 61 % مقارنة بالموظف العادي الذي ارتفع أجره بنسبة 24 % فقط وهي نسبة موازية تقريبا لمعدل التضخم على ما أشار التقرير.

وبين 2017 و2018، ارتفعت أجور المدراء التنفيذيين بنسبة 18 % في مقابل 2,6 % للعامل العادي.

وقال معد التقرير ديفيد ماكدونالد "يستمر تركز الثروات في القمة بينما الأجور العادية بالكاد تجاري التضخم".

وبشكل وسطي كسب كبار المدراء التنفيذيين 11,8 مليون دولار كندي (9 ملايين دولار أميركي) في 2018، في مقابل 52 ألفا للكندي العادي.

وأتى 79 % من أجر المدراء التنفيذيين على شكل علاوات مرتبطة بسعر أسهم الشركة.

وفي العام 2018 كانت أربع نساء فقط ضمن أغنى المدراء التنفيذيين في كندا مقارنة بثلاث نساء في العام السابق.

وأشار التقرير إلى أن المدراء التنفيذيين يحصلون على علاوات جيدة حتى عندما تتكبد شركاتهم الخسائر.

© 2020 AFP