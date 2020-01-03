بطولة إسبانيا: برشلونة يفتقد تير شتيغن ضد اسبانيول والكأس السوبر

إعلان اقرأ المزيد

مدريد (أ ف ب)

سيغيب الحارس الالماني مارك-اندريه تير شتيغن عن مباراة برشلونة أمام جاره ومضيفه اسبانيول السبت في الدوري الاسباني لكرة القدم بسبب الاصابة، بحسب ما ذكر مدربه الجمعة مضيفا انه سيغيب على الارجح عن الكأس السوبر الاسبانية الاسبوع المقبل في السعودية.

وقال مدربه ارنستو فالفيردي في مؤتمر صحافي "صحيح انه يعاني مشكلات في الوتر. لن يكون قادرا على اللعب غدا وفي الكأس السوبر ستكون صعبة ايضا. سيعود بعد الكأس السوبر".

وكان النادي الكاتالوني قد ذكر الاثنين ان تير شتيغن (27 عاما و24 مباراة دولية) يخضع لعلاج في ركبته اليمنى. واضاف ان قرار بدء علاجه كان قد اتخذ بعد المباراة الاخيرة للنادي قبل العطلة الشتوية ضد الافيس.

وعما اذا كان الحارس الالماني الدولي يحتاج لجراحة، قال فالفيردي "لا أعرف، لست طبيبا. لكننا لم نتحدث عن ذلك. نهدف أن يتحسن ولم نصل الى هذا الحد". وفي ظل غياب تير شتيغن، سيحل بدلا منه الحارس البديل البرازيلي نيتو.

وتعاقد الحارس البالغ 30 عاما مع برشلونة من فالنسيا الصيف الماضي، لكنه خاض مباراة يتيمة معه ضد انتر الايطالي بعد ضمان برشلونة تأهله الى ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا. قال فالفيردي "طباعه رائعة في التمارين والحياة اليومية. لا شكوك لدينا حوله".

ويحتل اسبانيول ذيل الترتيب في الليغا، لكنه يأمل في تحقيق مفاجأة امام المتصدر وحامل اللقب في اخر موسمين، وذلك في المباراة الاولى لمدربه الجديد ابيلاردو الذي حمل الوان برشلونة مدافعا بين عامي 1994 و2002.

واستبعد فالفيردي رحيل اي لاعب من فريقه بعد انتقال لاعب الوسط كارليس الينيا على سبيل الاعارة الى ريال بيتيس "غادر لاعب لكنني لا افكر برحيل آخرين". ويغيب لاعب الوسط البرازيلي آرثر ميلو امام اسبانيول لاصابة بوركه، فيما يستمر تعافي المهاجم الفرنسي عثمان ديمبيلي من اصابة عضلية بفخذه.

© 2020 AFP