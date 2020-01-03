ترامب لأردوغان: أي تدخل أجنبي سيعقد الوضع في ليبيا

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اتصال هاتفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان الخميس من أن "أي تدخل أجنبي سيعقد الوضع في ليبيا". يأتي ذلك بعد أن وافق البرلمان التركي الخميس على مذكرة تسمح بإرسال جنود لدعم حكومة الوفاق الوطني في طرابلس.

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أعلن البيت الأبيض الخميس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حذر في اتصال هاتفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان من أي تدخل أجنبي في ليبيا، بعد ساعات قليلة من موافقة البرلمان التركي على مذكرة تتيح نشر جنود أتراك في طرابلس لدعم حكومة الوفاق الوطني.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض هوغان جيدلي في بيان إن ترامب أشار في اتصال هاتفي "إلى أن التدخل الأجنبي يعقد الوضع في ليبيا".

وبعد موافقة البرلمان التركي يعود الآن لأردوغان تقرير إرسال جنوده في ليبيا التي يفصل المتوسط بينها وبين تركيا، أو ما إذا كان الدعم العسكري سيتخذ شكلا آخر.



وكانت واشنطن دعت في تشرين الثاني/نوفمبر قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر إلى إنهاء عمليته في طرابلس وذلك على الرغم من أن الرئيس ترامب كان يبدو مؤيدا له قبل ذلك.

فرانس 24/ أ ف ب