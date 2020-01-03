زيدان يؤكد غياب هازار عن الكأس السوبر الاسبانية

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مدريد (أ ف ب)

أكد الفرنسي زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد، ان نجم الفريق البلجيكي إدين هازار سيغيب عن مسابقة الكأس السوبر الاسبانية في كرة القدم التي تستضيفها مدينة جدة السعودية الأسبوع المقبل.

وجاء كلام زيدان في مؤتمر صحافي الجمعة عشية مواجهة فريقه لخيتافي في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري المحلي، وهي الأولى لليغا بعد العطلة الشتوية.

وقال زيدان إن هازار "مستبعد بنسبة 100 في المئة من الكأس السوبر. لن يسافر معنا. الامر يتعلق باستعادة عافيته".

وتابع "آمل ان يعود تدريجيا معنا بعد الكأس السوبر" التي تستضيفها مدينة جدة السعودية بين الثامن من كانون الثاني/يناير و12 منه. ويلاقي ريال في نصف نهائي الكأس حامل اللقب فالنسيا الأربعاء، عشية مباراة نصف النهائي الثانية بين بطل الدولي برشلونة وأتلتيكو مدريد.

وتعرض هازار الذي انضم الى صفوف النادي الملكي هذا الموسم، لإصابة في كاحله اثر احتكاك مع مواطنه توما مونييه خلال المواجهة ضد باريس سان جرمان ضمن دوري أبطال أوروبا (2-2) في 26 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وغاب بالتالي عن مواجهة الكلاسيكو (صفر-صفر) ضد الغريم التقليدي برشلونة على ملعب كامب نو في 18 كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وكان التشخيص الأولي أشار الى تعرض اللاعب لكدمة تستوجب الراحة لمدة 10 أيام، قبل ان يتبين بأنه مصاب بشعر في القدم في مطلع كانون الأول/ديسمبر ليستمر غيابه حتى الشهر الحالي.

ويحتل ريال المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني، بفارق نقطتين خلف برشلونة بطل الموسمين الماضيين. ويحل ريال ضيفا على خيتافي السبت، في يوم يشهد حلول النادي الكاتالوني ضيفا أيضا على إسبانيول.

© 2020 AFP