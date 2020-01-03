عشرات آلاف المتظاهرين في طهران احتجاجا على "الجرائم" الأميركية 

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طهران (أ ف ب)

تظاهر عشرات آلاف الاشخاص في طهران الجمعة تنديدا "بالجرائم" الاميركية، كما أفاد مراسل وكالة فرانس برس بعد مقتل الجنرال قاسم سليماني في غارة أميركية في بغداد.

وخرجت حشود بعد صلاة الجمعة الى وسط العاصمة الإيرانية ورددوا "الموت لأمريكا"، وحملوا صور الجنرال سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني الذي قتل فجرا في العراق في قصف صاروخي أميركي.

وجاب رجال ونساء شوارع وسط طهران حاملين أيضا صور المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله علي خامنئي. ورددوا "محور الشر هو الولايات المتحدة" و"الموت لأمريكا" و"يا قائد ثورتنا، تعازينا، تعازينا".

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن مسيرات مماثلة في مدن آراك وهمدان وهرمزغان وشيراز ويزد.

© 2020 AFP