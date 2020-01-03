فرنسا: رجل يطعن عددا من المارة في فيلجويف بضواحي باريس والشرطة ترديه قتيلا

أعلنت شرطة لاهاي لي روز جنوب باريس الجمعة مقتل شخص وإصابة عدد آخر بجروح في عملية طعن نفذها مهاجم بمدينة فيلجويف المجاورة قبل أن تطلق عليه الشرطة النار وترديه قتيلا.

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أعلنت مصادرة متطابقة في ضاحيتي فيلجويف ولاهاي لي روز جنوب باريس الجمعة مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين بجروح في عملية طعن نفذها مهاجم عند الساعة الثانية ظهرا في فيلجويف قبل أن تقوم الشرطة بإطلاق النار عليه وقتله.

وأضافت المصادر أن رجلا هاجم بسلاح أبيض عدة أشخاص في إحدى الحدائق العامة لأسباب مجهولة، قبل أن تصيبه الشرطة بطلقات نارية مميتة.

وفي وقت لاحق قال فرانك لو بوهيليك عمدة فيلجويف إن الضحية من المدينة ويبلغ من العمر 56 عاما وكان يتنزه مع زوجته حين اقترب منه المهاجم وأرادر الضحية أن يحمي زوجته فتلقى الطعنات.

وحاول المهاجم الفرار قبل أن تلحق به شرطة ضاحية لاهاي لي روز المجاورة.

وأظهرت صور ألتقطت للمهاجم بعد العملية وهو ملقى على ظهره بمفترق طرق، ويرتدي ما يشبه جلباب أسود.

وأضاف عمدة لاهاي لي روز في مداخلة على تلفزيون بي إف إم تي في أن المهاجم لاذ بالفرار حتى المركز التجاري في الضاحية حيث كان ينوي مواصلة اعتداءته على ما يبدو. ولحسن الحظ تدلختا لشرطة بشكل سريع وقامت بقتل المهاجم.

فرانس 24