كأس رابطة المحترفين: شابوفالوف يسقط تسيتسيباس وكندا وبلجيكا بالعلامة الكاملة

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بريزبين (أستراليا) (أ ف ب)

أسقط الكندي الشاب دينيس شابوفالوف منافسه اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنف سادسا عالميا الجمعة بنتيجة 7-6 (8-6) و7-6 (7/4)، ليساهم في منح بلاده العلامة الكاملة في اليوم الاول من النسخة الاولى لكأس رابطة المحترفين لكرة المضرب المقامة في أستراليا.

وتفوق شابوفالوف المصنف تاسعا عالميا على تسيتسيباس المتوج بلقب البطولة الختامية الموسم الماضي ليمنح كندا التقدم 2-0 على اليونان، بعد أن فاز مواطنه فيليكس أوجيه-ألياسيم على ميخائيل بيرفولاراكيس 6-1 و6-3 في المباراة الاولى، قبل أن يتفوق الثنائي الكندي على نظيره اليوناني في مباراة الزوجي 6-2 و6-3 ويخرج بالعلامة الكاملة ضمن منافسات المجموعة السادسة في بريزبين.

وقال شابوفالوف (20 عاما) "انه بالتأكيد فوز كبير بالنسبة لي. لقد حقق (تسيتسيباس) نهاية رائعة للموسم وهو حتما أحد أفضل اللاعبين في العالم حاليا، لذا التفوق على لاعب مثله في أول مباراة من العام الجديد أمر مميز بالنسبة لي".

من جهته، أقر تسيتسيباس (21 عاما) أنه عانى أمام منافسه "لا أعرف ما إذا كان السبب كونه أعسر (يلعب باليد اليسرى)، لا أعاني عادة أمام العسراويين، ولكن أعتقد أنه أرسل بشكل جيد اليوم".

وتابع اليوناني "إرساله كان افضل من ارسالي ولم أتصرف كما يجب في بعض النقاط خلال شوط كسر التعادل، لم تكن الصورة واضحة للطريقة التي يجب أن ألعب بها".

وحذت بلجيكا حذو كندا وحققت العلامة الكاملة على حساب مولدافيا في المجموعة الثالثة بقيادة دافيد غوفان المصنف 11 عالميا.

وتفوق غوفان على رادو ألبوت 6-4 و6-1 الذي أصبح العام الماضي أول لاعب مولدافي يحقق لقبا في دورات رابطة المحترفين إثر فوزه بدورة ديلراي بيتش الاميركية في فلوريدا.

وقال غوفان (29 عاما) "لقد لعبت بطاقة عالية وأظهرت سلوكا جيدا، هذا ما صنع الفارق. أنا سعيد ببدء العام بطموحات جديدة، ولذلك أعتقد أنني قدمت مباراة جيدة جدا اليوم".

وكان ستيف دارسيس منح التقدم لبلجيكا بتفوقه على ألكساندر كوزبينوف بنتيجة 6-4، 6-7 (4/7) و7-5 في مباراة عُزف في بدايتها النشيد الروماني عن طريق الخطأ بدلا من المولدافي.

وقالت رابطة المحترفين في بيان "نحن نأسف بشدة وتقدمنا باعتذار شخصي من فريق مولدافيا".

فيما اعتبر كوزبينوف، المصنف 818 والذي خاض أول مباراة احترافية له إن "الامر ليس بمشكلة كبيرة".

وأردف في تصريح لوكالة فرانس برس "لكن لم يكن من الصعب اختيار النشيد المناسب. مولدافيا ورومانيا يملكان العلم ذاته (الالوان والشكل ذاته، مع صقر في منتصف علم مولدافيا) ولذلك وقعوا في الخطأ. نأمل أن يضعوا النشيد المناسب في المرة المقبلة".

ويشارك في هذه البطولة المستحدثة 24 منتخبا تم توزيعها على ست مجموعات، على أن تتأهل ثمانية منتخبات (الأول والثاني في كل مجموعة) الى الدور ربع النهائي.

وتقام الأدوار الإقصائية في سيدني التي تستضيف أيضا منافسات المجموعتين الثالثة (بلجيكا وبريطانيا وبلغاريا ومولدوفا) والخامسة (النمسا وكرواتيا والأرجنتين وبولندا)، فيما تستضيف بريزبين المجموعتين الأولى (صربيا وفرنسا وجنوب إفريقيا وتشيلي) والسادسة (ألمانيا واليونان وكندا وأستراليا)، وبيرث الثانية (إسبانيا واليابان وجورجيا والأوروغواي) والرابعة (روسيا وإيطاليا والولايات المتحدة والنروج).

© 2020 AFP