كاميرات المراقبة تظهر كارلوس غصن مغادرا منزله في طوكيو بمفرده

أ ف ب/ أرشيف

كارلوس غصن خلال مؤتمر صحفي في باريس في تشرين الأول/أكتوبر 2017.

ذكرت وسائل إعلام يابانية الجمعة أن كاميرات المراقبة سجلت لحظة مغادرة الرئيس السابق لتحالف نيسان-رينو كارلوس غصن لمنزله في طوكيو. وأظهرت الكاميرات أنه كان بمفرده لدى خروجه متجها إلى لبنان لتجنب محاكمته في طوكيو. ولم تتضح بعد ظروف مغادرة غصن الشبيهة بأفلام هوليود، من اليابان وسط معلومات مثيرة تتحدث عن اختبائه في صندوق آلة موسيقية، وهو ما نفاه مقربون منه.

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ظهر الرئيس السابق لتحالف نيسان-رينو كارلوس غصن على إحدى كاميرات المراقبة مغادرا منزله في طوكيو بمفرده لدى فراره لتجنب محاكمته في طوكيو، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية الجمعة.

ولم يشاهد غصن عائدا بعد مغادرته حوالى ظهر التاسع والعشرين من كانون الأول/ديسمبر، كما ذكر أشخاص على صلة بالتحقيق لهيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية (إن إتش كي).

ويعتقد أنه سافر على متن طائرة خاصة من مطار كنساي بغرب اليابان في ذلك اليوم متوجها إلى إسطنبول، وأنه توجه من هناك إلى بيروت.

وتأتي الأنباء غداة قيام المدعين بمداهمة منزله في إطار التحقيق في مغادرته.

تحليل تسجيلات

وقالت الإذاعة إن الشرطة تقوم بتحليل تسجيلات مراقبة أخرى مع الاعتقاد باحتمال أن يكون غصن قد انضم لأحد الأشخاص للتوجه إلى المطار.

والكاميرا الموضوعة قرب مدخل منزله في طوكيو لم تظهر أي شخص مشكوك به في الوقت الذي غادر فيه غصن، وفق الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون وصحيفة نيكاي الاقتصادية.

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وغصن الذي يواجه تهما عدة تتعلق بمخالفات مالية ينفيها، أفرج عنه بكفالة في نيسان/أبريل لكن بشروط صارمة، منها حظره من السفر إلى الخارج والإقامة تحت المراقبة.

لكن رجل الأعمال الذي يحمل الجنسيات الفرنسية والبرازيلية واللبنانية، تمكن من مغادرة اليابان خلسة الأحد، علما بأنه سلم جوازات سفره الثلاثة لمحاميه.

وقال غصن الخميس من خلال الوكالة التي تدير علاقاته العامة ومقرها باريس، إنه دبر بمفرده خروجه المفاجئ من اليابان، وإن أسرته لا علاقة لها بفراره.

أفلام هوليود

ولم تتضح بعد ظروف مغادرة غصن الشبيهة بأفلام هوليود، من اليابان وسط معلومات مثيرة تتحدث عن اختبائه في صندوق آلة موسيقية، وهو ما نفاه مقربون منه.

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وكانت وكالة الأنباء اليابانية كيودو نقلت الخميس عن أحد مساعدي غصن عماد عجمي، قوله إن غصن فر بمساعدة عنصري أمن خاصين تظاهرا بأنهما ضمن فرقة موسيقية قدمت لإحياء عيد الميلاد في مقر إقامته. لكن عجمي قال لوكالة الأنباء الفرنسية الجمعة إن ذلك السيناريو هو "تكهنات".

وصرح عجمي في مقابلة هاتفية "لا أعلم كيف غادر" اليابان مضيفا أن أي اتصال مباشر لم يحصل بينه وبين غصن منذ مغادرته اليابان.

الإنتربول يتدخل

أصدرت منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول)، "نشرة حمراء" لاعتقال غصن، في أعقاب فراره من اليابان فيما أكدت تركيا أنها أوقفت سبعة أشخاص على صلة بهربه.

وبين السبعة الموقوفين أربعة طيارين أوقفوا في إطار تحقيق يتعلق برحلتي طائرتين، الأولى بومباردييه "تي سي-تي إس آر" أقلعت من أوساكا إلى إسطنبول، والثانية طائرة خاصة توجهت إلى بيروت، كما ذكرت وكالة الأنباء التركية دوغان.

وتمكن غصن من دخول الأراضي اللبنانية بجواز سفر فرنسي، وفق وثائق للمطار اطلعت عليها وكالة الأنباء الفرنسية.

فرانس24/ أ ف ب