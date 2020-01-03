مباشر - مقتل قاسم سليماني: إيران تتوعد برد "مزلزل" وتعلن حدادا وطنيا لثلاثة أيام

توعد مرشد الجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي الجمعة "بانتقام قاس" بعد مقتل الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني في ضربة أمريكية في بغداد، وأعلن الحداد الوطني لثلاثة أيام في البلاد.

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عقب إعلان وتأكيد مقتل الجنرال الإيراني واسع النفوذ قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في ضربة أمريكية في بغداد فجر الجمعة، استخدم خامنئي لغة التهديد والوعيد للتعبير عن غضبه فتوعد مرشد الجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي الجمعة "بانتقام قاس" ثم أعلن حدادا وطنيا لمدة ثلاثة أيام في البلاد.

وقال خامنئي في تغريدة على تويتر إن "السنوات التي قضاها في أمل الشهادة في سبيل الله، قد ارتقت في نهاية المطاف بقاسم سليماني العزيز إلى هذه الدرجة الرفيعة"، مؤكدا "إن شاء الله لن يتوقف عمله وطريقه هنا وانتقام قاس ينتظر المجرمين الذين لطخت أيديهم بدمائه ودماء الشهداء الآخرين".

فرانس24/ أ ف ب