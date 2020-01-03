مباشر: نشرة خاصة حول تداعيات مقتل سليماني وسط مخاوف من اشتعال المنطقة

مظاهرات في طهران في أعقاب مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني رويترز

يشكل اغتيال الجنرال الإيراني النافذ قاسم سليماني بضربة أمريكية في بغداد تصعيدا كبيرا ويثير الخشية من ردّ عنيف من إيران وحلفائها في المنطقة ضد دول الخليج التي تدرك أن مصلحتها تكمن في تجنب أي مواجهة مباشرة، بحسب خبراء. من جهتها تؤكد واشنطن "التزامها خفض التصعيد".