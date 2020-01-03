تخطي إلى المحتوى الرئيسي
البث المباشر
#إيران
#العراق
فرنسا
الأخبار المغاربية
الشرق الأوسط
الأكثر قراءة
احذر الأخبار الكاذبة

مباشر: نشرة خاصة حول تداعيات مقتل سليماني وسط مخاوف من اشتعال المنطقة

نشرت في: آخر تحديث:

مظاهرات في طهران في أعقاب مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني
مظاهرات في طهران في أعقاب مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني رويترز
نص : فرانس 24 تابِع
|
فيديو : فرانس 24 تابِع

يشكل اغتيال الجنرال الإيراني النافذ قاسم سليماني بضربة أمريكية في بغداد تصعيدا كبيرا ويثير الخشية من ردّ عنيف من إيران وحلفائها في المنطقة ضد دول الخليج التي تدرك أن مصلحتها تكمن في تجنب أي مواجهة مباشرة، بحسب خبراء. من جهتها تؤكد واشنطن "التزامها خفض التصعيد".

إعلان

للمزيد: عودة على التغطية الخاصة بمقتل قائد الحرس الثوري الإيراني في غارة أمريكية

 

 

 

 

 

selfpromo.newsletter.titleselfpromo.newsletter.text

selfpromo.app.text

google-play-badge_AR
الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.