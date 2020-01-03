مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني في قصف أمريكي قرب مطار بغداد

قائد فيلق القدس في الحرس الثوري، قاسم سليماني، أثناء هجماته ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" في محافظة صلاح الدين العراقية في 8 مارس/آذار 2015.

قتل الجنرال الإيراني الواسع النفوذ قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري، ونائب رئيس الحشد الشعبي العراقي الموالي لطهران، أبو مهدي المهندس، فجر الجمعة في هجوم صاروخي أمريكي استهدف سيارتهما قرب مطار بغداد الدولي.

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أعلن البنتاغون الأمريكي والسلطات الإيرانية فجر الجمعة مقتل ذراع إيران الأيمن في الشرق الأوسط وقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في هجوم صاروخي أمريكي على السيارة التي كانت تقله بالقرب من مطار بغداد الدولي. وبالسيارة نفسها، كان هناك نائب رئيس الحشد الشعبي الموالي لإيراني، أبو مهدي المهندس الذي قتل إثر القصف نفسه.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعطى الأمر بقتل سليماني، وهو ما أكده الكونغرس وقال "بأمر من الرئيس، اتخذ الجيش الأمريكي إجراءات دفاعية حاسمة لحماية الموظفين الأمريكيين في الخارج وذلك عبر قتل قاسم سليماني".

وأضاف بيان البنتاغون أن "الجنرال سليماني كان يعمل بكد على وضع خطط لمهاجمة دبلوماسيين أمريكيين وجنود في العراق وفي جميع أنحاء المنطقة. الجنرال سليماني وفيلق القدس التابع له مسؤولان عن مقتل المئات من العسكريين الأمريكيين وعسكريي التحالف وجرح الآلاف غيرهم".

الحرس الثوري يؤكد مقتل قائده والحشد الشعبي ينعي المهندس

وفي طهران أكد الحرس الثوري في بيان أن سليماني (62 عاما) قتل "في غارة أمريكية نفذتها طائرات مروحية.

وكان الحشد الشعبي قال في تغريدة على حسابه في موقع تويتر إنه "يؤكد استشهاد نائب رئيس هيئة الحشد الحاج أبو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس قاسم سليماني بغارة أمريكية استهدفت عجلتهما على طريق مطار بغداد الدولي".

🔺#عاجل



اعلام #الحشد_الشعبي يؤكد استشهاد نائب رئيس هيئة الحشد الحاج #ابو_مهدي_المهندس وقائد فيلق القدس #قاسم_سليماني بغارة #امريكية استهدفت عجلتهم على طريق #مطار_بغداد الدولي.



و سنوافيكم بالتفاصيل لاحقا #مغوار_العراق_الى_الشهادة



انا لله وانا اليه راجعون — مديرية الإعلام - هيئة الحشد الشعبي (@teamsmediawar) January 3, 2020

ويأتي مقتل سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، وهي عبارة عن تحالف فصائل مسلحة موالية بغالبيتها لإيران وتتبع رسميا للحكومة العراقية، بعد ثلاثة أيام على هجوم غير مسبوق شنه مناصرون لإيران على السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية.

ترامب يغرد ناشرا علم الولايات المتحدة

واكتفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد انتشار نبأ مقتل سليماني، بنشر صورة للعلم الأمريكي على حسابه في موقع تويتر من دون أي تعليق.

وفور شيوع نبأ مقتل سليماني قفز سعر النفط بأكثر من 4% بسبب مخاوف الأسواق على موارد الذهب الأسود.

وكان مصدر أمني عراقي أعلن أن موكب سيارات يتبع للحشد تعرض أثناء مروره قرب مطار بغداد الدولي ليل الخميس الجمعة لقصف صاروخي أسفر عن سقوط تسعة قتلى، بينهم شخصيات مهمة.

والمهندس هو رسميا نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي لكنه يعتبر على نطاق واسع قائد الحشد الفعلي وقد أدرجت الولايات المتحدة اسمه على قائمتها السوداء.

أما سليماني، الجنرال الإيراني الذائع الصيت، فهو قائد فيلق القدس، الجهاز المسؤول عن العمليات الخارجية في الحرس الثوري الإيراني، وهو أيضا رجل إيران الأول في العراق.

وبالنسبة إلى فيليب سميث، الخبير الأمريكي في الجماعات المسلحة الشيعية، فإن اغتيال سليماني هو "أكبر عملية تصفية على الإطلاق تنفذها الولايات المتحدة، هي أكبر من تلك التي قتلت فيها أبو بكر البغدادي أو أسامة بن لادن" ، زعيمي تنظيمي "الدولة الإسلامية" والقاعدة.

فرانس24/ أ ف ب