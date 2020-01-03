من هو قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني؟

قتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني فجر الجمعة في ضربة أمريكية استهدفت سيارة كان يستقلها بالقرب من مطار العاصمة العراقية بغداد. وأطلق عليه آية الله خامنئي لقب "الشهيد الحي". فمن هو رجل إيران القوي في الشرق الأوسط وما هي أهم المحطات في حياته؟

إعلان اقرأ المزيد

منذ أربعين عاما أو أكثر كان قاسم سليماني على موعد ثابت مع الحروب، فمنذ نجاح الثورة الإيرانية في عام 1980، التحق ذراع إيران الأيمن في الشرق الأوسط بفيلق حرس الثورة الإسلامية.

وقاد خلال الحرب العراقية الإيرانية، فيلق 41 ثار الله وهو فيلق محافظة كرمان.

نشاطه الميداني في العديد من مناطق الصراع في الشرق الأوسط وخاصة العراق والشام جعله الأولى بخلافة أحمد وحيدي على رأس قوة قدس في الحرس الثوري أو الوحدة المسؤولة عن العمليات خارج الحدود الإقليمية الإيرانية. ثم ترقى عام 2011 من رتبة عقيد إلى لواء، أعلى رتبة بين الحرس الثوري.

قدم سليماني مساعدات عسكرية للشيعة والجماعات الكردية المناهضة لصدام في العراق وحزب الله في لبنان وحركة حماس في الأراضى الفلسطينية.

أما في عام 2012، ساعد في دعم الحكومة السورية، كما دعم قيادة قوات الحكومة العراقية والحشد الشعبي المشتركة التي قاومت ضد "الدولة الإسلامية" في العراق والشام.

كان قاسم سليماني من الأسماء الإيرانية الأبرز المتهمة بالإرهاب لدى الولايات المتحدة الأمريكية التي أكدت مسؤوليتها على عملية اغتياله إلى جانب أبو مهدي المهندس في ضربة صاروخية قرب مطار بغداد الدولي فجر الجمعة.

فرانس24