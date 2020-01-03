ما هي قوات فيلق القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني؟

صورة ملتقطة من شاشة فرانس24 فرانس24

عاشت إيران في عام 1979 ثورة إسلامية، أسس بعدها "حرس الثورة" المسؤول عن حماية النظام الجديد لآية الله الخميني. وظلت وحدات الحرس الثوري بمثابة الحكومة الموازية في إيران، لها من النفوذ ما يجعلها أقوى من الجيش الإيراني بحد ذاته. وفي عام 1990 تم تأسيس فيلق القدس، ليصبح الذراع المسلح لإيران في الخارج، فقد كان له الدور الأهم لرسم خارطة العمليات العسكرية في العراق وسوريا واليمن. فما هي قوات فيلق القدس؟ وهل فاقت شعبية قائدها قاسم سليماني الذي قتل الجمعة شعبية روحاني نفسه؟