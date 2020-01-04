آلاف العراقيين يهتفون "الموت لأمريكا" في تشييع قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس

تشييع قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس في بغداد، في 4 يناير/كانون الثاني 2019.

تجمع آلاف العراقيين السبت في العاصمة بغداد في موكب حول نعشي الجنرال الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس أبرز مساعديه في العراق اللذين قتلا الجمعة في غارة أمريكية، وهم يهتفون "الموت لأمريكا". ورفع عدد من المشاركين في الحشد صورا للمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي والأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.

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تجمع آلاف العراقيين السبت في بغداد وهم يهتفون "الموت لأمريكا"، في موكب حول نعشي الجنرال الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس أبرز مساعديه في العراق اللذين قتلا الجمعة في غارة أمريكية.



ويجري التشييع في حي الكاظمية في بغداد، قبل أن تنظم مراسم تشييع وطنية في المنطقة الخضراء بحضور عدد من القادة العراقيين.



وأسفر القصف بطائرة مسيرة أمريكية الذي دمر ليل الخميس الجمعة السيارتين اللتين كانتا تقلان سليماني والمهندس، عن سقوط عشرة قتلى هم خمسة عراقيين وخمسة إيرانيين.

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ونقلت نعوش العراقيين الخمسة إلى حي الكاظمية على سيارات "بيك-آب" رفعت عليها أعلام عراقية وسارت بين الحشد الذي ارتدى المشاركون فيه ملابس سوداء.



ورفعت على السيارات التي تنقل القتلى الإيرانيين أعلام ايران، فيما ورفع عدد من المشاركين في الحشد صورا للمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي والأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.

فرانس24/أ ف ب