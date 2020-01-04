إندونيسيا: ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات إلى 53 شخصا وعشرات الآلاف لا يزالون في الملاجىء

ارتفعت حصيلة الفيضانات التي ضربت منطقة جاكرتا إلى 53 قتيلا، حسبما أعلنت السلطات الإندونيسية السبت. ولا يزال أكثر من 170 ألف شخص في الأحياء التي اجتاحتها المياه يقيمون في ملاجىء.

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أعلنت السلطات الإندونيسية أن حصيلة الفيضانات التي ضربت منطقة جاكرتا ارتفعت إلى 53 قتيلا، مضيفة أن عشرات الآلاف من الأشخاص لم يتمكنوا من العودة إلى بيوتهم السبت. وما زال أكثر من 170 ألف شخص يعيشون في أحياء اجتاحتها المياه، يقيمون في ملاجىء.



وكانت أمطار غزيرة قد بدأت تهطل عشية رأس السنة مسببة فيضانات وحوادث انزلاق للتربة في منطقة جاكرتا وكذلك في منطقة ليباك في جنوب غرب جزيرة جاوا على بعد نحو مئة كيلومتر عن العاصمة.



وقال الناطق باسم وكالة إدارة الكوارث أغوس ويبويو "عثرنا على مزيد من الجثث"، مضيفا أن ممثلين رسميين سيزورون السبت المهجرين الموجودين في المناطق الأكثر تضررا.



وتكتظ مراكز الإيواء هذه باللاجئين بينما بدأت المواد الغذائية ومياه الشرب تنقص، ما جعل البعض يضطر لاستخدام المياه القادمة من الفيضانات للاغتسال أو تنظيف الأواني. ومعظم الذين لقوا مصرعهم في هذه الفيضانات قضوا غرقا أو دفنوا في انزلاقات التربة أو بسبب البرد.



وتضرب فيضانات باستمرار العاصمة الإندونيسية في موسم الأمطار الذي بدأ في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر.

فرانس24/أ ف ب