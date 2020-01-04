الانتخابات الرئاسية في بوليفيا ستجري في 3 أيار/مايو

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لاباز (أ ف ب)

أعلنت المحكمة الانتخابية العليا في بوليفيا الجمعة أنّ الانتخابات الرئاسية في هذا البلد ستجري في 3 أيار/مايو أي بعد أكثر من ستّة أشهر من فوز الرئيس السابق إيفو موراليس بولاية رابعة غير دستورية في انتخابات عادت عليه بانتفاضة شعبية وفرّ على إثرها من البلاد.

ومنذ استقالة موراليس في 10 تشرين الثاني/نوفمبر وفراره إلى المكسيك ثم الأرجنتين، تتولى السناتورة اليمينية جانين آنيز الرئاسة بالوكالة.

وقال نائب رئيس المحكمة الانتخابية العليا أوسكار هاسنتوفل للصحافيين إنّ الانتخابات الرئاسية ستجري في "أول يوم أحد من شهر أيار/مايو".

وموراليس (60 عاماً) الذي استقال بعد أسابيع من الاحتجاجات بسبب إعادة انتخابه لولاية رابعة خلافاً للدستور، ملاحق قضائياً في بلاده بتهمتي نشر الفتنة والإرهاب ويعيش حالياً في منفاه في الأرجنتين.

وموراليس هو أول رئيس لبوليفيا من السكان الأصليين وقد تولى السلطة على مدى حوالى 14 عاماً.

© 2020 AFP