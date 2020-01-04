الجزائر: بن صالح يبلغ الرئيس تبون بعدم رغبته في العودة إلى منصبه كرئيس لمجس الأمة

بعث عبد القادر بن صالح الرئيس الجزائري المؤقت سابقا السبت رسالة إلى الرئيس المنتخب عبد المجيد تبون يبلغه فيها عدم رغبته في العودة إلى منصبه الأصيل كرئيس لمجلس الأمة. وشغل بن صالح رئاسة مجلس الأمة منذ 2002 حتى تركه المنصب ليتولى رئاسة الجمهورية بالوكالة في 9 أبريل/نيسان 2019 بعد استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

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تلقى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون السبت رسالة من الرئيس المؤقت السابق عبد القادر بن صالح يبلغه فيها عدم رغبته في العودة إلى منصبه الأصيل كرئيس لمجلس الأمة، وفق ما أعلنت الرئاسة الجزائرية في بيان.

وذكر البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية أن الرئيس تبون "تلقى رسالة من رئيس الدولة السابق، السيد عبد القادر بن صالح، يخطره فيها برغبته في إنهاء عهدته (ولايته) على رأس مجلس الأمة".



وبحسب البيان فإن بن صالح (79 سنة) الذي تولى رئاسة الدولة بالنيابة بعد استقالة عبد العزيز بوتفليقة تحت ضغط الحركة الاحتجاجية في نيسان/أبريل، أرسل طلب إعفائه من المنصب في 29 ديسمبر/كانون الأول.



وأضاف البيان أن تبون الرئيس المنتخب، توجه بالشكر لسلفه في قصر الرئاسة "نظير إخلاصكم وتفانيكم في خدمة المؤسسة البرلمانية والدولة والشعب" موضحا "سوف يشهد لكم التاريخ، لا محالة، أنكم كنتم دوما رجل الموقف متى احتاج إليكم الوطن".



وبحسب الدستور كان يفترض ألا يبقى بن صالح في رئاسة الدولة أكثر من 90 يوما، لكن المجلس الدستوري مدد ولايته لأكثر من ثمانية أشهر بسبب عدم التمكن من تنظيم الانتخابات الرئاسية في الرابع من تموز/يوليو بسبب غياب مرشحين.



وشغل بن صالح رئاسة مجلس الأمة منذ 2002 بتكليف من بوتفليقة، وكان قبلها رئيسا للمجلس الشعبي الوطني، الغرفة الأولى للبرلمان، وعند توليه رئاسة الدولة خلفه صالح قوجيل بالنيابة.

فرانس 24/ أ ف ب