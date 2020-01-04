الحارس العماني الحبسي يعلن اعتزاله دوليا

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مسقط (أ ف ب)

أعلن اسطورة كرة القدم العمانية الحارس علي الحبسي الذي امضى فترة طويلة من مسيرته في البطولات الانكليزية اعتزاله اللعب دوليا السبت عن 38 عاما.

كتب الحبسي في حسابه على "تويتر": "بعد سنوات تشرفت فيها بخدمة منتخبات وطني؛ داخل الوطن وخارجه، أُعلن اليوم إنهاء مسيرتي الدولية مع المنتخب الوطني".

وبنى الحبسي مسيرة طويلة في الكرة الانكليزية، فحمل الوان بولتون وويغان الذي احرز معه لقب الكأس في 2013 وريدينغ، قبل انتقاله الى الهلال السعودي في 2017 وتتويجه معه بلقب الدوري في 2018 وبلوغه نهائي دوري ابطال اسيا.

وبرز الحبسي بشكل كبير مع منتخب عمان وحمل الوانه في 128 مباراة، وقاده الى احراز لقب كأس الخليج في 2009 وحصل على لقب افضل حارس في البطولة اربع مرات.

وتقلصت فرص مشاركة الحبسي اخيرا مع المنتخب العماني في ظل تألق الحارس فايز الرشيدي.

وغاب الحبسي المنتقل الصيف الماضي الى وست بروميتش الانكليزي، عن كأس اسيا 2019 التي اقيمت في الامارات بالاضافة الى خليجي 24 في قطر.

© 2020 AFP