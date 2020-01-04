القضاء الاكوادوري يقرر محاكمة الرئيس السابق رافايل كوريا غيابيا بتهمة الفساد

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كيتو (أ ف ب)

قررت قاضية إكوادورية الجمعة محاكمة الرئيس السابق رافايل كوريا الذي يعيش حاليا في بلجيكا، غيابيا بتهمة تمويل حملته الانتخابية في 2013 برشاوى.

وكوريا متهم بالفساد لأنه تلقى، حسب النيابة، حوالى ثمانية ملايين دولار من شركات، بينها مجموعة البناء البرازيلية أدويبريشت، مقابل الحصول على صفقات حكومية.

وسيحاكم عشرون شخصا آخر بينهم متعهدون وموظفون كبار سابقون والنائب السابق للرئيس خورخي غلاس، في القضية نفسها.

وقررت القاضية دانييلا كاماشو في محكمة العدل الوطنية أعلى هيئة قضائية في الإكوادور، إحالة 21 متهما آخرين إلى القضاء. كما ردت الدعوى بحق ثلاثة اشخاص.

وكتب الرئيس الاشتراكي السابق في تغريدة على تويتر "تهريج".

ويعيش كوريا في بلجيكا مع عائلته منذ أن غادر السلطة في 2017.

ويخضع كوريا لتحقيق أيضا في إطار خطف القيادي في المعارضة سفرناندو بالدا في كولومبيا في 2012.

لكن القانون الإكوادوري لا يسمح بمحاكمته غيابيا لهذه الجريمة.

© 2020 AFP